Что известно о сюжете фильма «Барби»

«Барби» — один из наиболее ожидаемых фильмов 2023 года. Не в последнюю очередь из-за актерского состава — главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Картина, которая покажет историю самой популярной в мире куклы, выйдет уже 21 июля 2023 года. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете «Барби», дате выхода фильма, а также о настоящем имени легендарной куклы.

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История создания фильма «Барби»

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Фильм, оригинальное название которого Barbie, — одна из самых ожидаемых премьер 2023 года. Ведь о создании картины впервые заговорили почти 15 лет назад — в 2009 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что компания Mattel (производитель Барби) и Universal Pictures занимаются разработкой концепции полнометражного фильма о кукле. Однако дальше этих сообщений дело не двинулось.

В 2015 году про фильм о Барби заговорили вновь: в этот раз СМИ сообщали, что разработкой фильма по сценарию Диабло Коди займется Sony Pictures. А в конце 2016 года стало известно, что над фильмом работают актриса Эми Шумер, которую рассматривали на роль Барби, и продюсер Хиллари Уинстон. По данным The Hollywood Reporter, в их сценарии Барби выгнали из Барбиленда, потому что ее внешность не соответствовала стандартам красоты, которые были установлены в городе. Однако реализовать эту задумку не получилось: Шумер ушла из проекта из-за творческих разногласий и занятости.

В результате в 2018 году над созданием фильма работала уже Warner Bros. Pictures. В начале 2019 года стало известно, что роль знаменитой куклы исполнит актриса Марго Робби. Однако из-за пандемии коронавируса работу над картиной пришлось вновь отложить. О том, что режиссером станет Грета Гервиг, стало известно лишь летом 2021 года, а о выборе Райана Гослинга на роль Кена — в октябре.

Грета Гервиг работала над сценарием вместе со своим мужем Ноа Баумбаком. А Марго Робби помогает продюсировать проект

Дата выхода фильма «Барби»

Длительное время занимала не только разработка сценария «Барби»: дата выхода фильма также переносилась в течение нескольких лет. Изначально его хотели выпустить на большие экраны еще 2 июня 2017 года, но затем премьеру сдвинули на 29 июня 2018 года, 8 августа 2018 года и 8 мая 2020 года.

Причины были разными: сначала студия не понимала, как реализовать задуманное, а также не могла найти актеров. А затем работу над фильмом пришлось остановить из-за коронавируса.

Фильм «Барби» выйдет 21 июля в США. В других странах премьера запланирована на 19 июля

При этом во Вьетнаме фильм не покажут из-за изображения карты с морскими претензиями КНР. В России официального релиза тоже не будет — еще в 2022-м Warner Bros. ушла из страны.

Актеры фильма «Барби»

Барби

На ранней стадии обсуждения фильма в 2014 году на роль главной героини взяли Эми Шумер. Пользователи сети такой выбор не оценили из-за внешности актрисы, которая отличалась от голливудских стандартов красоты. После того как Шумер покинула проект, создатели рассматривали на роль Барби Энн Хэтэуэй, однако в итоге образ главной героини воплотила Марго Робби.

Однако Барби сыграет не только она.

Актрисы, сыгравшие разные воплощения Барби:

Дуа Липа;

Эмма Маки;

Хари Неф;

Александра Шипп;

Кейт МакКиннон;

Исса Рэй;

Никола Кохлан.

Кен

В то время как на роль Барби пробовали несколько актрис, исполнителя роли Кена нашли сразу. По данным издания Deadline, создатели картины с самого начала видели Райана Гослинга в образе бойфренда главной героини. Когда ему предложили принять участие в проекте в первый раз, он отказался из-за занятости, но в результате все же смог изменить свое расписание и присоединиться к команде.

Позже Гослинг заявлял, что всю свою жизнь мечтал о роли Кена. «Это мечта всей жизни. Я наконец чувствую себя видимым. Меня видят. Думаю, многие Кены почувствуют себя видимыми, когда посмотрят кино. Я должен был сделать это ради Кенов. Не стоит шутить с Кенами», — отмечал он.

Как и Барби, в фильме будет сразу несколько Кенов.

Актеры, сыгравшие разные воплощения Кена:

Симу Лю;

Шути Гатва;

Кингсли Бен-Адир;

Джон Сина;

Скотт Эванс.

Другие персонажи

Кроме Барби и Кенов, в фильме появятся и другие персонажи. Например, Уилл Феррелл сыграет генерального директора фирмы игрушек Mattel, а Хелен Миррен — рассказчика. Также в картине снялась Америка Феррера, которая сыграет подругу Барби в мире людей. В фильме появится и Ариана Гринблатт, которая исполнит роль Саши — еще одного человека.

А трек для фильма выпустили американские хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж и Ice Spice. Также на канале Минаж вышел клип на композицию под названием Barbie World. В песню вошел семпл из припева популярной песни группы Aqua — речь идет о хите 1997 года под названием Barbie Girl. При этом сама композиция в фильме не прозвучит.

Сюжет фильма «Барби»

Участникам съемок строго запрещено раскрывать подробности сюжета картины. Однако известно, что события фильма будут происходить в шикарном доме Барби в Малибу. А Райан Гослинг признался, что у его Кена «нет ни денег, ни работы, ни машины, ему тяжело». Также он подтвердил слова Марго Робби о том, что фильм окажется неожиданностью для зрителей.

"Я бы никогда не стал поправлять Барби. Я бы и подумать об этом не мог. Барби говорит все совершенно верно"

Понять, о чем пойдет речь в одной из самых ожидаемых картин 2023 года, помогают и трейлеры. Первый тизер фильма вышел в середине декабря 2022 года. В нем показывают девочек, которые играют с куклами, а также отмечают, что раньше взрослых кукол не было — только игрушки в виде малышей. Затем перед детьми появляется большая взрослая Барби, и девочки разбивают свои игрушки. Это позволяет предположить, что в фильме расскажут историю создания куклы Барби.

Официальный трейлер вышел в апреле 2023 года. Он показал вымышленную страну Барбиленд, в которой живет главная героиня — девушка с идеальной внешностью по имени Барби, а также ее бойфренд Кен. «Жить в стране Барби — значит, быть совершенным существом в идеальном мире. Если только у вас нет экзистенциального кризиса. И если вы не Кен», — сказано в описании видео.

Из первого трейлера становится понятно, что главным героям нужно будет противостоять остальным жителям Барбиленда. А второй трейлер, который вышел в конце мая 2023 года, раскрывает, что Барби и Кену в исполнении Марго Робби и Райана Гослинга придется покинуть страну и приспосабливаться к жизни в реальном мире. Главная интрига заключается в том, смогут ли новые друзья среди людей помочь им полюбить такую жизнь и захотят ли Кен и Барби вернуться в Барбиленд.

История куклы Барби

Первая кукла Барби появилась в 1959 году. Ее решила создать домохозяйка Рут Хэндлер для своей дочери и ее подружек. В то время у детей были только куклы-пупсы, но дочь Хэндлер не хотела с ними играть. Альтернативы не было, поэтому вместе с другими девочками она рисовала, а затем вырезала из бумаги взрослых девушек.

Это натолкнуло Рут на мысль, что дети устали нянчить пупсов и хотят играть в сцены из жизни взрослых. Она рассказала об этом своему мужу, который поддержал ее идею. Вместе они обратились в компанию Mattel, чтобы разработать и выпустить новых кукол. Сначала руководство отнеслось к этому предложению скептически, но в итоге решило сделать небольшую партию таких игрушек.

Спрос на них превзошел все ожидания: красивая девушка-кукла очень понравилась девочкам разных возрастов. Игрушку назвали Барби — это сокращенная форма от имени Барбара.

Куклу на самом деле зовут Барбара Миллисент Робертс. А парня Барби, который появился спустя два года, зовут Кен Карсон