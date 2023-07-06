Дети мудрее, чем кажется: стартовали съемки новой семейной комедии
Как выйти из семейного кризиса и могут ли в этом помочь желания детей? В Москве стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Найти папу» с Зоей Бербер («Реальные пацаны», «Везет», «Проект «Анна Николаевна»), Владимиром Гуськовым(«Седьмая симфония», «Бывшие любимые») и Александрой Урсуляк («Против всех», «Гранд») в главных ролях.
По сюжету Аня (Зоя Бербер) — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Близкие привыкли, что мама всегда дома и заботится о них. Муж Саша (Владимир Гуськов) пропадает на работе и восхищается успешной начальницей, а дети воспринимают заботу мамы как должное.
Однажды, обидевшись на неуместную выходку Саши, Аня решает уйти от него вместе с детьми, найти работу и жить самостоятельно. Получается у нее не все и не сразу. В это время дети мечтают вернуть прежнюю «добрую» маму и, пользуясь приложением для знакомств, устраивают кастинг женихов, чтобы найти маме другого мужа, а себе — нового папу.
В ролях: Зоя Бербер, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Владимир Гуськов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев и другие.
Автором сценария и режиссером картины выступает Евгения Юстус, ученица Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж», «Нюрнберг»).
«Найти папу» — ее дебют в полнометражном кино:
«Мне хотелось написать и снять историю, которую было бы интересно смотреть всей семьей, чтобы каждый зритель мог найти своего героя и свой смысл. Для меня этот фильм, в первую очередь, о том, как важно понимать друг друга, ценить заботу, внимание, любовь своих близких и отвечать им взаимностью. В жизни зачастую происходит так, что ценить мы начинаем только тогда, когда теряем. Только лишившись кого-то, мы осознаем насколько много для нас значил этот человек».