Дети мудрее, чем кажется: стартовали съемки новой семейной комедии

«Мне хотелось написать и снять историю, которую было бы интересно смотреть всей семьей, чтобы каждый зритель мог найти своего героя и свой смысл. Для меня этот фильм, в первую очередь, о том, как важно понимать друг друга, ценить заботу, внимание, любовь своих близких и отвечать им взаимностью. В жизни зачастую происходит так, что ценить мы начинаем только тогда, когда теряем. Только лишившись кого-то, мы осознаем насколько много для нас значил этот человек».