Кинокомпания Вольга выпустит экшн-триллер «Бекки в ярости»

Кинокомпания Вольга представит 18 июля этого года в онлайн-кинотеатрах комедийный экшн-триллер «Бекки в ярости» 18+. Этот проект является продолжением фильма «Бекки» 18+, который вышел в 2020 году. Сюжет сиквела развивается спустя два года после событий первой части.

По сюжету, пережившая жестокое нападение на свою семью Бекки всеми силами старается вернуться к нормальному образу жизни под присмотром своего опекуна — пожилой женщины Елены.

Когда дела наконец начинают налаживаться, происходит новая трагедия: в их дом вторгается безжалостная и циничная местная банда. Бекки предстоит применить все свои навыки, чтобы отомстить. Только в этот раз она действительно в ярости.