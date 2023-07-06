Кинокомпания Вольга выпустит экшн-триллер «Бекки в ярости»
Кинокомпания Вольга представит 18 июля этого года в онлайн-кинотеатрах комедийный экшн-триллер «Бекки в ярости» 18+. Этот проект является продолжением фильма «Бекки» 18+, который вышел в 2020 году. Сюжет сиквела развивается спустя два года после событий первой части.
Главные роли в фильме исполнили Лулу Уилсон, а также Шонн Уильям Скотт. В съемках участвовали Дениз Бюрс, Джилл Ларсон, Майкл Сироу, Аарон Далла Вилла и другие. Авторы сценария и режиссеры: Мэтт Энджел и Сюзанна Кут.
По сюжету, пережившая жестокое нападение на свою семью Бекки всеми силами старается вернуться к нормальному образу жизни под присмотром своего опекуна — пожилой женщины Елены.
Когда дела наконец начинают налаживаться, происходит новая трагедия: в их дом вторгается безжалостная и циничная местная банда. Бекки предстоит применить все свои навыки, чтобы отомстить. Только в этот раз она действительно в ярости.