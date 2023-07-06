Стал известен фильм — лауреат кинофестиваля Тарковского

Индийский фильм «Шивамма» (режиссер Джайшанкар Арьяр) получил гран-при XVII Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского в Иваново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

© Газета.Ru

Лучшим режиссером признан Бабак Джалали из США, представивший на смотре фильм «Фремонт». Спецприз жюри получил грузинский режиссер Леван Когуашвили, спецприз за вклад в кинематограф Андрея Тарковского получил Евгений Цымбал, а приз имени Александра Кайдановского достался Юрию Быкову.

Всего мероприятия «Зеркала» посетили больше 9 тысяч зрителей, кино на фестивале представили 12 стран мира.

Фильмом закрытия фестиваля стала российская премьера картины-обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2023 года «Анатомия падения» Жюстин Трие.