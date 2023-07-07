Фильм Пьетро Марчелло «Скарлет» открыл кинофестиваль VOICES

Фильм, вдохновленный романом Грина «Алые паруса», открыл кинофестиваль VOICES в Вологде
Картина Пьетро Марчелло «Скарлет» стала фильмом открытия фестиваля молодого кино VOICES. На вологодской площадке состоялся первый показ каннской картины в России.
Фильм «Скарлет» тесно связан с российской культурой: режиссер вдохновлялся романом писателя Александра Грина «Алые паруса». В центре картины - маленькая девочка Джульетта, мечтающая однажды улететь в волшебный мир на алых парусах. Но реальность далека от волшебства: мама Джульетты умерла, когда она была совсем маленькой, а их семья в поселке пользуется странной репутацией . Буллинг, мужское доминирование, жестокость, одиночество, разочарование в любви - девочке придется столкнуться со многим и суметь не потерять свою веру в волшебство.
«Фильм заставляет задумать о многих вещах: почему мир такой жестокий, почему такой несправедливый. Фильм тяжелый, это точно, но такое кино стоит смотреть», - сказала после показа зрительница Екатерина Евсеева.
Фильм открытие собрал полный зал. Вологжане отмечали, что не могли пропустить одно из самых атмосферных событий этого лета.
Почетным гостем фестиваля стал режиссер Александр Сокуров, который поприветствовал вологжан и на открытия. Сегодня вечером Александр Сокуров представит вологодскому зрителю свой новый фильм «Сказка» (18+), а завтра состоится творческая встреча с режиссером.
«Я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к организации этого прекрасного фестиваля, который уже в течение длительного времени проходит в Вологде. Фестиваль выстоял борьбу со временем, ведь как мы все знаем, время - наш главный соперник. Фестиваль называется «Голоса» - это означает, что мы все вместе, произносим свои мысли вслух, обмениваемся ими. В этот тяжелейший момент, в котором пребывает наша страна, мы оказываемся все вместе», - сказал Александр Сокуров.
Фестиваль VOICES продлится в Вологде до 9 июля. В программе - 25 показов: от российского молодого кино до исторических картин.
«Наш фестиваль - про Вологду и про любовь. Город и люди создают особую теплую атмосферу, все вместе. Это на столько здорово, что не передать словами. Спасибо большое каждому из вас», - обратился к зрителям директор фестиваля Максим Горбов.
В этом году фестиваль юбилейный, десятый. Организаторы подготовили для вологжан не только кинопрограмму, но и лекции, творческие встречи, музыкальные вечера. С полной программой можно ознакомиться на сайте проекта.