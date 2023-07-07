Фильм Пьетро Марчелло «Скарлет» открыл кинофестиваль VOICES

«Я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к организации этого прекрасного фестиваля, который уже в течение длительного времени проходит в Вологде. Фестиваль выстоял борьбу со временем, ведь как мы все знаем, время - наш главный соперник. Фестиваль называется «Голоса» - это означает, что мы все вместе, произносим свои мысли вслух, обмениваемся ими. В этот тяжелейший момент, в котором пребывает наша страна, мы оказываемся все вместе», - сказал Александр Сокуров.