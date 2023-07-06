Прокат пятого "Индианы Джонса" провалился в Китае

Фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) собрал в китайском прокате (традиционно серьезный кусок пирога для голливудских студий) всего 2,3 млн долларов.

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По предварительным оценкам, к этой сумме картина сможет прибавить еще около 1,5 млн долларов. Результаты, скорее всего, связаны с полным незнанием франшизы в стране и отсутствием ностальгии по ней, считает THR. Первые четыре картины в Китае не выходили, уточняет издание.

В мировом прокате дела идут немногим лучше - финальная часть франшизы собрала "на ностальгии" 130 млн долларов, из них 60 млн - долларов в США. Затраты на производство оцениваются в 295 млн долларов, с затратами на продвижение фильму нужно собрать около 700 млн долларов.