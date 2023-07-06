Кино недели: "Кентавр"

В этом месяце в прокат выходит напряженный российский экшен-триллер "Кентавр" с рейтингом ожидания 99%.

© Кадр из фильма "Кентавр"

Почему стоит обратить на него внимание – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главный герой кинокартины – водитель такси по имени Саша, который развозит людей исключительно в темное время суток. Как объясняет сам молодой человек одному из своих пассажиров, ему не нравится работать днем из-за пробок и большого количества людей на улицах и дорогах. В то же время, по его словам, ночью совсем другая жизнь и сложнее притворяться. В целом герой предстает перед зрителем в качестве тихого, одинокого и необщительного человека.

Однажды во время смены к нему в автомобиль садится красивая раскрепощенная девушка Лиза и предлагает возить ее в течение ночи по разным локациям. Саша соглашается, молодые люди вдвоем разъезжают по городу и общаются. В какой-то момент девушке начинает казаться, что парень не простой водитель такси, а ей самой грозит опасность. Чем закончится эта бесконечная ночь?

Актерский состав

Сценарий

Над сценарием работал Михаил Зубко. Продюсер известен участием в в создании таких популярных проектов, как сериалы "Happy End", "Мосгаз. Последнее дело Черкасова", "Филатов", а также фильмах "Непослушник" и "Смертельные иллюзии", в котором снялись именитые российские актеры Андрей Бурковский и Аглая Тарасова.