Что вы не знали о франшизе "Миссия: невыполнима": 5 интересных фактов
10 июля на большой экран выходит седьмая часть знаменитой кинофраншизы "Миссия: невыполнима". Эти фильмы запомнились зрителям своей зрелищностью, опасными трюками и бессменным Томом Крузом в главной роли.
В честь скорой премьеры "Рамблер" делится пятью фактами о полюбившейся зрителям серии шпионских боевиков.
У серии фильмов есть первоисточник
На самом деле фильмы с Томом Крузом основаны на сериале, который выходил по телевизору с 60-х до 90-х годов. Большинство культовых элементов вроде зажженного фитиля от взрывчатки в титрах, самоуничтожения сообщений, маски-лица, организации Impossible Missions Force франшиза унаследовала именно от оригинального телесериала.
Фильмы появились благодаря Крузу
Paramount Pictures долгое время владела правами на серию фильмов "Миссия: невыполнима", однако никак не хотела начинать работу над франшизой. Тогда за дело взялся Том Круз, который в детстве обожал одноименный телесериал. Он хотел, чтобы адаптация этого шоу стала первым проектом его собственной продюсерской компании под названием Cruise/Wagner Productions. Круз связался с Paramount и добился от них согласия на создание долгожданной серии фильмов.
Снять одну из сцен Крузу помогли деньги
Во время съемок знаменитой сцены, в которой Том Круз падает с потолка и парит в нескольких дюймах над землей, голова актера постоянно ударялась об пол. Это создавало множество неудобств. Однако потом Круз внезапно придумал положить в ботинки монеты для равновесия, и легендарный трюк удался.
Тросы присутствуют в каждом фильме
У франшизы имеется свой отличительный знак, который появляется практически во всех частях. Во время проникновения в здание персонажи обязательно оказываются подвешенными на тросе.
Том Круз мог утонуть
Сцену, в которой Итан Хант выпрыгивает через окно ресторана и при этом от выстрела взрывается аквариум с рыбами и омарами, придумал снять Том Круз. Первоначально там был задействован каскадер, но режиссеру Брайану де Пальме не понравился итог. Он попросил Круза сняться в этой сцене, несмотря на 16 тонн воды и большой риск утонять. Но Круз не испугался, ведь он всегда соглашался выполнять трюки самостоятельно.