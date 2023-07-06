Что вы не знали о франшизе "Миссия: невыполнима"

10 июля на большой экран выходит седьмая часть знаменитой кинофраншизы "Миссия: невыполнима". Эти фильмы запомнились зрителям своей зрелищностью, опасными трюками и бессменным Томом Крузом в главной роли.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1"

В честь скорой премьеры "Рамблер" делится пятью фактами о полюбившейся зрителям серии шпионских боевиков.

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У серии фильмов есть первоисточник

На самом деле фильмы с Томом Крузом основаны на сериале, который выходил по телевизору с 60-х до 90-х годов. Большинство культовых элементов вроде зажженного фитиля от взрывчатки в титрах, самоуничтожения сообщений, маски-лица, организации Impossible Missions Force франшиза унаследовала именно от оригинального телесериала.

Фильмы появились благодаря Крузу

Paramount Pictures долгое время владела правами на серию фильмов "Миссия: невыполнима", однако никак не хотела начинать работу над франшизой. Тогда за дело взялся Том Круз, который в детстве обожал одноименный телесериал. Он хотел, чтобы адаптация этого шоу стала первым проектом его собственной продюсерской компании под названием Cruise/Wagner Productions. Круз связался с Paramount и добился от них согласия на создание долгожданной серии фильмов.

Снять одну из сцен Крузу помогли деньги

Кадр из фильма "Миссия: невыполнима"

Во время съемок знаменитой сцены, в которой Том Круз падает с потолка и парит в нескольких дюймах над землей, голова актера постоянно ударялась об пол. Это создавало множество неудобств. Однако потом Круз внезапно придумал положить в ботинки монеты для равновесия, и легендарный трюк удался.

Тросы присутствуют в каждом фильме

У франшизы имеется свой отличительный знак, который появляется практически во всех частях. Во время проникновения в здание персонажи обязательно оказываются подвешенными на тросе.

Том Круз мог утонуть

Кадр из фильма "Миссия: невыполнима"