«Выглядит великолепно»: зрителям понравился трейлер фильма ужасов «Проклятие монахини 2»
Вчера Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Проклятие монахини 2». Судя по реакции, ролик как минимум заинтересовал аудиторию.
За 17 часов видео набрало 4,1 млн просмотров, более 50 тыс. лайков и всего 2,1 тыс. дизлайков. В комментариях можно увидеть множество положительных отзывов и тёплых слов о ленте.
На этот раз им лучше проявить к монахине уважение, которого она заслуживает. Она — самое страшное существо из вселенной «Заклятия». Она заслуживает хорошего фильма ужасов.
В первой части была жуткая готическая атмосфера. Надеюсь, во второй части будет так же.
Боже, я не могу дождаться! Фильм «Проклятие монахини» был неплохим, он выглядел фантастически, и в нём была отличная атмосфера. Этот трейлер выглядит великолепно.
Ух ты! Это выглядит намного лучше, чем первый фильм о монахине! Во второй части будто гораздо больше персонажей, атмосферы, саспенса и страха.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.
Режиссёром картины выступил Майкл Чавес, известный по работе над «Проклятием плачущей», третьей частью «Заклятия» и рядом других хорроров.
Премьера «Проклятия монахини 2» в кинотеатрах намечена на 8 сентября 2023 года. Официального проката в России, скорее всего, не будет.