На этот раз им лучше проявить к монахине уважение, которого она заслуживает. Она — самое страшное существо из вселенной «Заклятия». Она заслуживает хорошего фильма ужасов.



В первой части была жуткая готическая атмосфера. Надеюсь, во второй части будет так же.



Боже, я не могу дождаться! Фильм «Проклятие монахини» был неплохим, он выглядел фантастически, и в нём была отличная атмосфера. Этот трейлер выглядит великолепно.



Ух ты! Это выглядит намного лучше, чем первый фильм о монахине! Во второй части будто гораздо больше персонажей, атмосферы, саспенса и страха.