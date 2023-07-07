Тарантино объявил, что не будет снимать третью часть "Убить Билла"
Квентин Тарантино официально опроверг слухи о том, что у фильма "Убить Билла" может появиться третья часть. Режиссер заявил, что работает над финальной картиной в своей кинокарьере, она не будет связана с Биатрикс Киддо или другими персонажами его знаменитых фильмов, об этом сообщает DeMorgen со ссылкой на самого Тарантино.
Режиссер подчеркнул, что главным героем его последней ленты станет мужчина-кинокритик. Сценарий картины уже готов. После завершения работы над фильмом Тарантино намерен отойти от киноиндустрии.
К слову, ранее ходили слухи, что прототипом главного героя этого фильма станет известная американская кинокритик Полин Кейл. Ее влияние на творчество Тарантино огромно, режиссер признавался, что рецензии Кейл заменили ему киношколу.
Тарантино продолжает оставаться верным себе. Несколько месяцев назад он признался в одном из интервью, что его кинокарьера была потрясающей и он намерен уйти из индустрии на пике своих сил.