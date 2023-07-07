Тарантино объявил, что не будет снимать третью часть "Убить Билла"

Квентин Тарантино официально опроверг слухи о том, что у фильма "Убить Билла" может появиться третья часть. Режиссер заявил, что работает над финальной картиной в своей кинокарьере, она не будет связана с Биатрикс Киддо или другими персонажами его знаменитых фильмов, об этом сообщает DeMorgen со ссылкой на самого Тарантино.

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Режиссер подчеркнул, что главным героем его последней ленты станет мужчина-кинокритик. Сценарий картины уже готов. После завершения работы над фильмом Тарантино намерен отойти от киноиндустрии.

К слову, ранее ходили слухи, что прототипом главного героя этого фильма станет известная американская кинокритик Полин Кейл. Ее влияние на творчество Тарантино огромно, режиссер признавался, что рецензии Кейл заменили ему киношколу.