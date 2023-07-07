Студия Warner Bros. назвала лишенной политической подоплеки карту в фильме «Барби»

Киностудия Warner Brothers заявила, что изображение географической карты в фильме «Барби», вызвавшее международный скандал, представляет собой детский рисунок и не имеет политической подоплеки, сообщает журнал Variety.

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3 июля Вьетнамский департамент кино объявил о запрете проката киноленты в стране. Власти Вьетнама возмутились эпизодом с картой, на которой была изображена так называемая «линия коровьего языка» — обозначение, используемое Китаем для указания своих претензий на территории Южно-Китайского моря, включая вьетнамские территории. Позднее Совет по кино и телевидению Филиппин также заявил о возможном запрете фильма.

В заявлении студии отмечается, что карта в фильме «Барби» представляет собой детский рисунок и служит иллюстрацией вымышленного путешествия Барби из вымышленной страны Барбиленда в реальный мир. Она не была создана с целью делать политические заявления.

Претензии Китая в Южно-Китайском море были выражены на карте с помощью девяти пунктирных линий в 1946 году. Однако в 2016 году Международный суд в Гааге признал недействительными претензии Китая и удовлетворил протест Филиппин относительно их эксклюзивной экономической зоны. Китай не принимал участия в судебном разбирательстве.