В финале «Ворошиловского стрелка» должен был погибнуть Пашутин

В финале фильма «Ворошиловский стрелок» должен был погибнуть полковник Пашутин
В картине «Ворошиловский стрелок» рассказывается о юной девушке, которая стала жертвой насильника.
Оказалось, что фильм мог иметь другой финал, но в последний момент Станислав Говорухин не стал менять сценарий, который не понравился актёру Александру Пороховщикову.
Глас.Ру пишет, что артист сыграл в фильме полковника Пашутина – отца сына-преступника. Он спас своего родственника от наказания, но получил ранение.
В сценарии было написано, что Пашутин должен был умереть, но в последний момент консультанты фильма изменили судьбу военного и оставили его в живых.
Однако это не устроило Пороховщикова. Актёр считал, что отец должен был поплатиться жизнью за злодеяния своего сына.
Но это не приняли во внимание. В итоге актёр сильно расстроился и даже не пришёл на премьеру фильма.