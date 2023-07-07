В финале «Ворошиловского стрелка» должен был погибнуть Пашутин

В картине «Ворошиловский стрелок» рассказывается о юной девушке, которая стала жертвой насильника.

© Кадр из фильма

Оказалось, что фильм мог иметь другой финал, но в последний момент Станислав Говорухин не стал менять сценарий, который не понравился актёру Александру Пороховщикову.

Глас.Ру пишет, что артист сыграл в фильме полковника Пашутина – отца сына-преступника. Он спас своего родственника от наказания, но получил ранение.

В сценарии было написано, что Пашутин должен был умереть, но в последний момент консультанты фильма изменили судьбу военного и оставили его в живых.

Однако это не устроило Пороховщикова. Актёр считал, что отец должен был поплатиться жизнью за злодеяния своего сына.