Венецианский кинофестиваль откроется новым фильмом Гуаданьино

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль (Мостра) откроется новинкой от Луки Гуаданьино "Претенденты". Ее мировая премьера пройдет вне конкурса 30 августа в Большом зале фестивального дворца.

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"Претенденты" - первый фильм Гуаданьино, снятый в США, рассказывает душераздирающую историю о знаменитом теннисисте Арте (Майк Фейст), который на турнире Challengers вынужден вступить в спортивную схватку с экс-любовником жены Таши (Зендея) и - парадоксальным образом - своим лучшим другом Патриком (Джош О'Коннор- "Страна бога"). Как сообщает синопсис фильма, "столкнулись прошлое и настоящее, напряжение растет - пора спросит себя, чего будет стоит такая победа".

"Это современная история о юношеской энергии, любви и силе, - говорится в заявлении режиссера. - Зендея, Джош и Майк привносят в фильм новую энергию, которую вы никогда раньше не видели. И я не могу дождаться, когда аудитория на Лидо начнет пританцовывать под саундтрек дуэта Трента Резнора и Аттикуса Росса на открытии 80-й Мостры".

"Лука Гуаданьино - один из немногих итальянских режиссеров, который привык работать как с итальянскими, так и с иностранными актерами, каждый раз получая высшие результаты, - говорит художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера. - Его новый фильм затрагивает такие темы, как любовь, дружба и мужское соперничество, это фильм захватывающий и трогательный, он полон иронии, чувственности и добродушия. Это Кино в чистом виде".

Венецианский фестиваль давно уже завоевал репутацию стартовой площадки будущих номинантов и лауреатов премии "Оскар". Напомним, что в прошлом году именно здесь прошел первый показ фильма "Кит", который последствии принес актеру Брендану Фрейзеру "Оскар" залучшую мужскую роль.