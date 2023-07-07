Вышел финальный трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном

Вышел финальный русский трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном в главной роли
Финальный русский трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Чиной в главных ролях вышел на YouTube.
«Круче некуда» стартует в российском прокате 13 июля. Режиссер картины — Скотта Во, который работал над такими проектами, как «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые 4».
Действие картины разворачивается в недалеком будущем, в котором нефтяные войны уничтожили Ближний Восток практически до основания.
В фильме частный охранный подрядчик и ветеран китайской армии (Джеки Чан) эвакуирует рабочих нефтеперерабатывающего завода, на который был совершен налет повстанцев. Герой понимает, что это нападение было лишь частью более крупной схемы по захвату нефти — крупнейшего нефтяного ограбления в истории. Параллельно морского пехотинца (Джон Сина) втягивают в конфликт с командой героя Чана. Когда правда вплывает на поверхность, персонажи объединяют усилия против общего врага.
В ролях — Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Макс Хуан, Ван Чжэньвэй, Амадеус Серафини, Рэйчел Холовэй, Тим Ман, Надин Леон Гобе.