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Вышел финальный русский трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном в главной роли

Финальный русский трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Чиной в главных ролях вышел на YouTube.

Вышел финальный трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном
© Газета.Ru

«Круче некуда» стартует в российском прокате 13 июля. Режиссер картины — Скотта Во, который работал над такими проектами, как «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые 4».

Действие картины разворачивается в недалеком будущем, в котором нефтяные войны уничтожили Ближний Восток практически до основания.

В фильме частный охранный подрядчик и ветеран китайской армии (Джеки Чан) эвакуирует рабочих нефтеперерабатывающего завода, на который был совершен налет повстанцев. Герой понимает, что это нападение было лишь частью более крупной схемы по захвату нефти — крупнейшего нефтяного ограбления в истории. Параллельно морского пехотинца (Джон Сина) втягивают в конфликт с командой героя Чана. Когда правда вплывает на поверхность, персонажи объединяют усилия против общего врага.

В ролях — Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Макс Хуан, Ван Чжэньвэй, Амадеус Серафини, Рэйчел Холовэй, Тим Ман, Надин Леон Гобе.

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