Вышел финальный трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном

«Круче некуда» стартует в российском прокате 13 июля. Режиссер картины — Скотта Во, который работал над такими проектами, как «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые 4».

В фильме частный охранный подрядчик и ветеран китайской армии (Джеки Чан) эвакуирует рабочих нефтеперерабатывающего завода, на который был совершен налет повстанцев. Герой понимает, что это нападение было лишь частью более крупной схемы по захвату нефти — крупнейшего нефтяного ограбления в истории. Параллельно морского пехотинца (Джон Сина) втягивают в конфликт с командой героя Чана. Когда правда вплывает на поверхность, персонажи объединяют усилия против общего врага.