Джей Джей Абрамс пообещал снять фильм про машинки Hot Wheels

«В течение долгого времени мы обсуждали Hot Wheels с Mattel и не могли найти что-то, что щелкнуло бы, что сделалось бы достойным того, что Hot Wheels, это название, заслуживает. Но потом мы кое-что придумали... эмоциональное и приземленное и жесткое», — рассказал кинематографист в ролике, который издание называет «коротким» и «неловким».