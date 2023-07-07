Джей Джей Абрамс пообещал снять фильм про машинки Hot Wheels

Джей Джей Абрамс пообещал снять «эмоциональный и жесткий» фильм про машинки Hot Wheels
Американский режиссер, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс намерен снять «эмоциональный, приземленный и жесткий» полнометражный фильм, основанный на бренде игрушечных машинок Hot Wheels, которые выпускает компания Mattel. Слова кинематографиста приводит The New Yorker.
В материале издания о планах Mattel на создание собственной «киновселенной» после выхода фильма Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гостиного в главных ролях упоминается видео с Абрамсом, которое показали на презентации компании для инвесторов.
«В течение долгого времени мы обсуждали Hot Wheels с Mattel и не могли найти что-то, что щелкнуло бы, что сделалось бы достойным того, что Hot Wheels, это название, заслуживает. Но потом мы кое-что придумали... эмоциональное и приземленное и жесткое», — рассказал кинематографист в ролике, который издание называет «коротким» и «неловким».
Проект был анонсирован еще в апреле 2022 года. Как указывает The New Yorker, на данный момент сценарий фильма по-прежнему не написан.
За свою карьеру Абрамс принял участие в работе над франшизами «Звездные войны», «Звездный путь» и «Миссия невыполнима», а также выступил продюсером сериалов «Остаться в живых» и «Мир Дикого Запада».
По данным СМИ, компания Mattel работает над более чем 40 фильмами по мотивам своей продукции.