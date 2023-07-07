Фильм «Стражи Галактики 3» вышел в онлайне

7 июля «Стражи Галактики 3» наконец добрались до цифровых сервисов. Третью часть приключений знаменитой команды супергероев уже можно посмотреть в онлайн-сервисах, включая Amazon и iTunes.

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Фильм пробыл в кинотеатрах чуть больше двух месяцев и за это время заработал в прокате около $ 838 млн. Лента получила восторженные отзывы от зрителей: многие называют картину лучшим фильмом Marvel со времён «Мстителей: Финал». Это же подтверждают и рейтинги на агрегаторах: 8,4 на «Кинопоиске» и 8,2 на IMDb.