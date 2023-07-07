Фильм «Флэш» собрал $100 миллионов за три недели домашнего проката

Домашние кассовые сборы кинокомикса Энди Мускетти «Флэш» преодолели отметку в $100 миллионов. К настоящему моменту картина заработала в Северной Америке $102,4 миллиона, на это ей потребовалось три недели, пишет Collider.

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Фильм вышел на большие экраны 16 июня. Сейчас мировая касса ленты составляет $248,6 миллиона.

В качестве контекста издание приводит успехи других фильмов по комиксам DC. Так, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера собрал в домашнем прокате $84 миллиона за один премьерный день, а «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра — $64 миллиона.

До этого «Флэшу» потребовалось целых полмесяца, чтобы вернуть средства, потраченные на ее производство. Бюджет фильма, предположительно, составил порядка $200–220 миллионов, однако эта сумма не учитывает деньги, которые ушли на продвижение кинокомикса. По данным СМИ, это около $150 миллионов, то есть для успеха ленте нужно заработать примерно $400 миллионов.