Disney+ удалил фильм «Кратер» через 48 дней после релиза

Стриминговый сервис Disney+ удалил из своей библиотеки научно-фантастический фильм Кайла Патрика Альвареза «Кратер» через 48 дней после премьеры в онлайн-кинотеатре 12 мая. Об этом пишет ScreenCrush.

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Главный герой картины — мальчик, выросший в лунной горнодобывающей колонии. После смерти своего отца он вместе со своими четырьмя лучшими друзьями отправляется исследовать легендарный кратер, прежде чем навсегда покинуть Луну и переехать на другую планету.