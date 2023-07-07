Disney+ удалил фильм «Кратер» через 48 дней после релиза
Стриминговый сервис Disney+ удалил из своей библиотеки научно-фантастический фильм Кайла Патрика Альвареза «Кратер» через 48 дней после премьеры в онлайн-кинотеатре 12 мая. Об этом пишет ScreenCrush.
Главный герой картины — мальчик, выросший в лунной горнодобывающей колонии. После смерти своего отца он вместе со своими четырьмя лучшими друзьями отправляется исследовать легендарный кратер, прежде чем навсегда покинуть Луну и переехать на другую планету.
Одну из главных ролей в картине исполнила звезда сверхъестественной комедии «Охотники за привидениями: Наследники», сериалов «Призрак дома на холме» и «Рассказ служанки» Маккена Грейс, а в число продюсеров вошел Шон Леви («Ночь в музее», «Очень странные дела», «Главный герой»). Альварес до этого снял полнометражный фильм «Тюремный эксперимент в Стэнфорде» с Билли Крудапом и Эзрой Миллером, а также работал над сериалами «13 причин почему» и «Возвращение домой».
Фильм, который был эксклюзивом Disney+ и не демострировался в кинотеатрах, оказался удален в рамках идущей в Голливуде кампании по сокращению расходов. По данным СМИ, его бюджет составил $53,4 миллиона.