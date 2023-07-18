Почему в азиатских странах запрещают "Барби"

"Барби" — это романтическая комедия режиссера Греты Гервиг. В новом фильме от автора "Леди Берд" рассказывается о кукле, которая попадает в реальный мир и узнает о настоящей красоте и навязанных стандартах. Роль Барби исполнила Марго Робби, а Кена — Райан Гослинг.

© Кадр из фильма "Барби"

Премьера фильма — одно из самых ожидаемых кинособытий этого лета. Выход "Барби" в мировом прокате запланирован на 21 июля. Однако ленту увидят не все зрители. Ее уже запретили во Вьетнаме и планируют запретить в некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Решение не допускать "Барби" до проката было принято Национальным советом по оценке и классификации фильмов, который отвечает за лицензирование и цензуру иностранных фильмов во Вьетнаме. Причиной запрета фильма стала сцена, в которой Барби идет на фоне географической карты. На ней пунктиром изображена спорная территория, которую Китай и Вьетнам считают своей. Такую же линию из девяти пунктиров используют на китайских картах для обозначения своих претензий на 90 процентов Южно-Китайского моря, с которыми Вьетнам не согласен. Таким образом, по словам властей, в фильме территории признаются китайскими. Однако в 2016 году международный трибунал в Гааге постановил, что у Китая не было юридических оснований для своих претензий.

Кадр из фильма "Барби"

Вьетнамские газеты написали, что фильм "искажает правду, нарушает закон и суверенитет вьетнамской территории в частности". Некоторые местные жители также приветствовали запрет властей на распространение "Барби": "Я надеюсь, что этот фильм провалится", — начали писать зрители.

"Барби" — не первый фильм, который запрещают во Вьетнаме. По этой же причине в прокат не вышли боевик "Анчартед: На картах не значится" 2022 года с участием актера Тома Холланда и анимационный фильм 2019 года "Эверест".

Запрет фильма "Барби" обсуждается и на Филиппинах: страна также имеет претензии в Южно-Китайском море. По мнению сенатора Рисы Хонтиверос, в кинотеатрах должны, как минимум, делать пометку о том, что линия из девяти тире является "плодом воображения Китая".

Как пишет The Guardian, cтудия Warner Bros в ответ выступила в защиту фильма, заявив, что карта — это детский рисунок карандашом, не имеющий отношения к конфликту стран: