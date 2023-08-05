Кино с психологом: в чем проблема главного героя «Служебного романа»

Советский фильм "Служебный роман" – кладезь самых разнообразных образов и характеров. "Рамблер" поговорил с психологом и узнал, какие психологические травмы мог иметь Анатолий Ефремович Новосельцев, роль которого в знаменитой картине исполнил Андрей Мягков.

© Кадр из фильма

Классика советского кино – «Служебный роман» – раскрывает сложные вопросы отношений, которые актуальны и по сей день.

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Главные герои Анатолий Новосельцев и Людмила Калугина становятся парой, но сложности в отношениях обусловлены личностными особенностями обоих партнеров. Анатолий по характеру робкий, тревожный и ответственный, в отношениях готов нести на себе весь груз ответственности «и за себя, и за того парня».

Новосельцев занимает ведомую позицию, соответственно, для него важно, чтобы в отношениях рядом с ним был яркий лидер, – это можно наблюдать из его предыдущего брака и отношений с друзьями, а так же в непростом выборе сложной женщины – Калугиной.

Поведение Новосельцева говорит о том, что в детстве он рос без отца или отец присутствовал в его жизни формально, поэтому необходимость в сильной фигуре рядом обусловлена детской травмой – потребностью в отце и его защите. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Мать Анатолия, по словам психолога, вероятнее всего, была сильной женщиной с ярким мужским характером, доминируя и подавляя своего сына, мать Новосельцева неосознанно «закрывала» свои травмы, связанные с несложившимися отношениями с мужчинами.

Людмила Калугина является прототипом матери Новосельцева, а также занимая руководящую должность и имея прекрасную репутацию руководителя, выполняет защитную функцию того самого отца. Неудивительно, что Людмила привлекла внимание Анатолия.

Калугина, вероятнее всего, тоже росла без отца рядом со слабой матерью, которая нуждалась в опоре и защите, – именно этой опорой и защитой с ранних лет была Людмила, как для себя, так и для своей матери. На фоне детский травм, подкрепленных жизненным опытом, у Калугиной сложились ограничивающие убеждения: «рядом с мужчиной небезопасно», «мужчины - предатели», «мужчинам нельзя доверять», – именно это позволило Калугиной стать сильной и независимой, в случае опасности способной «уничтожить», как, по ее словам, она поступила с подругами. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Калугина выбирает Новосельцева, потому что он не представляет для нее опасности. Анатолий – человек с моральными принципами, добрый, честный, «мухи не обидит», – рядом с ним Людмила находится в безопасности, но не из-за силы Новосельцева, а из-за его слабости. Более того, Новосельцев прекрасный «терпила», который сможет вытерпеть вспыльчивый сильный характер Калугиной.

В фильме «Служебный роман» нет продолжения и мы не можем увидеть, как сложились отношения спустя некоторое время. Многие задаются вопросами: «Счастливая ли эта пара, есть ли у них будущее и что будет происходить далее?».

Практика показывает, что отношения построенные на травмах – временны, их будущий успех кажется долговечным только в начале отношений. Безусловно нам приятно, когда человек «закрывает» наши травмы и внутреннюю несостоятельность, но правда в том, что травму нельзя закрыть извне, это возможно сделать только изнутри. Соответственно со временем, образуются огромные претензии друг к другу и обвинения, неосознанно указывающие на недостаточные возможности закрыть те самые травмы.

Калугину, вероятнее всего, будет раздражать слабость и ведомость Новосельцева, Анатолий будет возмущен доминирующей позицией Людмилы, подавляющей и «убивающей все живое». Каждый будет говорить, чем пожертвовал ради этих отношений и в каком месте себя «переступил», – счастливого конца ждать не стоит. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Стабильными со счастливым продолжением отношения возможны, когда детские травмы и отношения с родителями уже закрыты изнутри с помощью психотерапии. Как бы складывалась личная жизнь главных героев фильма в этом случае?

Калугиной не требовалось бы занимать доминирующую позицию, она никогда бы не обратила внимание на «сопливого» Новосельцева. Людмила выбрала в этом случае партнера соответствующего ее уровню или немного выше, вероятнее всего, из Министерства. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт