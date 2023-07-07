Новинка Disney почти сразу удалили из Сети из-за провала

Онлайн-кинотеатр Disney+ удалил из своей фильмотеки фантастическую картину режиссёра Кайла Патрика Альвареза "Кратер", пишет ScreenCrush. Со времени цифрового релиза (театрального не было) прошло всего 48 дней - фильм вышел 12 мая.

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Произошло это в рамках кампании по сокращению расходов. Бюджет "Кратера" составил 53,4 млн долларов.