Новинка Disney почти сразу удалили из Сети из-за провала

Новинка Disney оказалась настолько провальной, что ее почти сразу удалили из Сети
Онлайн-кинотеатр Disney+ удалил из своей фильмотеки фантастическую картину режиссёра Кайла Патрика Альвареза "Кратер", пишет ScreenCrush. Со времени цифрового релиза (театрального не было) прошло всего 48 дней - фильм вышел 12 мая.
Произошло это в рамках кампании по сокращению расходов. Бюджет "Кратера" составил 53,4 млн долларов.
Сюжет рассказывает о мальчике, который вырос в колонии на Луне. В ролях - Маккена Грейс ("Охотники за привидениями: Наследники", "Призраки дома на холме", "Рассказ служанки"), Айзиа Расселл-Бэйли, Билли Бэррэтт и другие.
Фильм, который был эксклюзивом Disney+ и не демострировался в кинотеатрах, оказался удален в рамках идущей в Голливуде кампании по сокращению расходов. По данным СМИ, его бюджет составил $53,4 миллиона.