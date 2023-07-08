Как «Пираты Карибского моря» навсегда изменили американское кино

9 июля исполняется 20 лет со дня премьеры фильма Гора Вербински «Пираты Карибского моря. Проклятие Черной жемчужины». Приключенческий блокбастер о похождениях флибустьера-эксцентрика и его случайных друзей стал одним из символов эпохи больших франшиз в голливудском кино и сделала из Джонни Деппа суперзвезду. О том, почему Disney сначала не верила в проект, кто мог сыграть капитана Джека Воробья, и о других подробностях истории фильма — читайте в материале «Ленты.ру».

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Начало нулевых сегодня называют эпохой франшиз — именно тогда на экраны практически параллельно вышли трилогии «Матрица» и «Властелин колец», а ближе к середине десятилетия наступило время поттерианы. Студии нацелились не просто на фильмы с продолжениями, как «Терминатор» или ленты о Джеймсе Бонде, а именно на полноценные триптихи. Если в случае с «Матрицей» братья Вачовски еще зависели от успеха первого фильма, то «Властелин колец», сообразно литературной основе, сразу был задуман в трех кинотомах. Новая бизнес-схема захватила умы продюсеров — зачем выдумывать новые сюжеты, если можно продолжать существующие? И зарабатывать едва ли не больше, чем на оригинальной продукции. Своей франшизой решили обзавестись многие голливудские мейджоры.

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Примерно в это же самое время сценаристы мультипликационных «Шрека» и «Аладдина» Тед Эллиотт и Терри Россио в очередной раз штурмовали продюсеров со своим проектом мечты — фильмом о пиратах. С этой идеей Россио и Эллиотт носились уже лет десять, но после провала «Острова головорезов» Ренни Харлина в 1995-м пиратская тема для Голливуда была долгое время закрыта. Однако зрительский спрос на эскапистскую фантастику и фэнтези позволил продюсерам решиться на риск. Кроме того, идея сценаристов заключалась в том, чтобы связать фильм с диснейлендовским аттракционом «Пираты Карибского моря». В Disney увидели в этом проекте возможность застолбить за собой на экране соответствующий бренд, но на прибыль по-прежнему не рассчитывали. Обсуждалась даже возможность выпустить картину сразу на видео, минуя кинотеатры.

Для написания первой версии сценария был нанят Джей Уолперт, который придумал историю о Уилле Тернере, освобождающем из-под стражи пирата Воробья ради спасения своей возлюбленной Элизабет.

На этом этапе в роли флибустьера продюсеры видели Мэттью Макконахи — из-за сходства с Бертом Ланкастером, на образе которого персонаж был основан. Среди други кандидатов на эту роль были Кристофер Уокен и Кэри Элвес

Однако сценарий отдали переписывать Стюарту Битти, который признавался, что Воробьем видел Хью Джекмана — в честь него капитан и был назван Джеком. Именно на этом этапе к проекту (который уже все-таки решили выпускать в кинотеатрах) подключили продюсера Джерри Брукхаймера. Он решительно отмел сценарий Битти из-за его реалистической прямоты и вернулся в первоначальному мистическому замыслу Эллиотта и Россио. Затем опытный продюсер пригласил молодого режиссера Гора Вербински, который совсем недавно при помощи «Звонка» и «Мексиканца» показал, что готов переходить на освоение сверхкрупных производственных бюджетов.

Что же касается капитана Джека Воробья, то после долгих мытарств роль получил еще один человек, готовый к большому прорыву. Джонни Депп в начале нулевых был полуартхаусным актером, которого знали многие, но которому явно не хватало прорывной роли. Такой, какой для Киану Ривза стал Нео, а, скажем, для Вигго Мортенсена — Арагорн. Депп, успевший поработать с Джармушем и Бертоном и даже снять режиссерский дебют («Храбрец») выходить в тираж не спешил, но согласился ради одержимых пиратами собственных детей. Исходя из этой предпосылки, Депп практически с нуля придумал образ, ставший культовым. Дреды, бандана, неизменно подведенные глаза были взяты у рок-звезд золотой эпохи. В первую очередь — у Кита Ричардса, который в итоге сыграл в третьем фильме франшизы отца Джека. Всю психофизику Джонни тоже придумал самостоятельно, добиваясь максимального сходства с героями мультфильмов. Продюсеры приняли решения актера не сразу, однако в результате согласились.

Джек Воробей в итоге стал символом франшизы, хотя формально даже не был главным героем. Центральными персонажами должны были стать сирота Уилл Тернер и его возлюбленная Элизабет Суонн. Орландо Блума на роль Уилла посоветовал Джеффри Раш, приглашенный Вербински играть антагониста Гектора Барбоссу. 17-летняя Кира Найтли попала в проект на общих основаниях и в результате путешествовала по местам съемок вместе с мамой.

Помимо резкого разворота от реализма в сторону волшебной сказки, создатели «Проклятия Черной жемчужины» отказались от традиционных атрибутов экранных пиратов. Никаких культей-крюков, никаких круглых повязок на один глаз

Работая над новыми образами, художники по костюмам вдохновлялись реальными костюмами XVIII века, делая ставку на достоверность происходящего на экране. Это касается не только костюмов, интерьера и оружия, но и спецэффектов. Тщательно проработанная при помощи технологии захвата движения команда пиратов-скелетов, заметим, и сегодня выглядит вполне впечатляюще.

Еще одной статьей бюджета стал выбор места съемок. Часть фильма отсняли в Калифорнии, в павильонах построили подземную пещеру, но затем встал вопрос, где снимать собственно карибские тропики. Перебрав массу вариантов (фигурировали Австралия и Таиланд), продюсеры решили снимать на настоящем карибском острове Сент-Винсент. Достоверность таким образом была поставлена во главу угла. Джонни Депп для этой роли обзавелся четырьмя настоящими золотыми коронками. Сначала их было даже больше, но продюсеры решили, что полный рот золота — это чересчур даже для капитана Джека Воробья.

Подзаголовок «Проклятие Черной жемчужины» был приделан к названию фильма, когда проект уже в значительной степени оформился. Disney поверила в проект и таким образом оставила для себя возможность сделать из него полноценную франшизу. Когда «Пираты Карибского моря», стоившие 180 миллионов долларов, собрали в прокате 654 миллиона, Вербински взялся за продолжения. Режиссер, однако, сразу заявил, что ограничится трилогией и длить приключения своих героев до бесконечности не собирается. Обещание он сдержал и попрощался с Джеком, Уиллом и Элизабет на третьем фильме, получившем подзаголовок «На краю света».

Интуиция постановщика впечатляет: четвертый и пятый фильмы франшизы получились куда менее удачными

Нынешняя ее судьба под вопросом, несмотря на то, что Деппа вроде бы снова ждут в Голливуде. Но вероятно, дело здесь в том, что «Пираты Карибского моря» действительно исчерпали ресурс свежести первой трилогией. Однако этой свежести вполне хватило на то, чтобы стать проектом по-настоящему знаковым.