Боб Дилан написал сценарий байопика о себе

В подкасте Happy Sad Confused он рассказал о работе над предстоящей премьерой, которая уже получила название «Совершенный незнакомец». На протяжении нескольких дней за столом переговоров они обсуждали сценарий. Съёмки фильма, в котором Тимоти Шаламе сыграет главную роль, начнутся в августе. Фанаты берегитесь: голливудский талант будет петь сам. Нас ждёт не банальный байопик — действие сосредоточено исключительно на конкретном периоде в 1960-х годах.