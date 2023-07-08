Боб Дилан написал сценарий байопика о себе
Нас ждет очень достоверный и яркий фильм. Боб Дилан лично участвовал в написании сценария к предстоящей ленте, основанной на его биографии. Режиссёрское кресло занял Джеймс Мэнголд, подаривший нам шедевры «Прерванная жизнь», «Переступить черту», «Росомаха: Бессмертный» и «Логан».
В подкасте Happy Sad Confused он рассказал о работе над предстоящей премьерой, которая уже получила название «Совершенный незнакомец». На протяжении нескольких дней за столом переговоров они обсуждали сценарий. Съёмки фильма, в котором Тимоти Шаламе сыграет главную роль, начнутся в августе. Фанаты берегитесь: голливудский талант будет петь сам. Нас ждёт не банальный байопик — действие сосредоточено исключительно на конкретном периоде в 1960-х годах.
Боб Дилан, 1965
«Это своего рода ансамблевая пьеса об этом моменте времени, начале 60-х в Нью-Йорке, где 17-летний парень с $16 в кармане направляется автостопом в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Вуди Гатри, который лежит в больнице», — поделился режиссёр.
Очень ждём кадров и трейлера!
Источник фото: Gettyimages
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