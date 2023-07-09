Режиссер "Нюрнберга": Хорошее кино о войне на самом деле снимается о мире

В Калининграде завершилась конференция "Телеком Интенсив": представители кино, ТВ и медиа формулировали тренды, по которым в ближайший год будет развиваться отечественный рынок телекоммуникаций. Одним из спикеров стал режиссер Николай Лебедев. Его "Звезда", "Легенда N 17", "Экипаж" признаны и зрителями, и критиками. Заметной стала и премьера этого года: "Нюрнберг" по вышедшему во многих странах роману Александра Звягинцева "На веки вечные", который стал также автором идеи и литературного сценария фильма.

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Мы поговорили с режиссером о том, как надо снимать фильмы о войне.

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Николай, естественно, мы понимаем, что фильм "Нюрнберг" - это не конъюнктурный проект, так быстро такие картины не делаются, значит, свою историю вы осмысляли явно не через призму февраля 2022 года. И тем интереснее, почему вы решили снять фильм о военном трибунале, отголоски которого мы переживаем до сих пор?

Николай Лебедев: Я впервые обратился к этому материалу в 2016 году, это важно сказать. А создавая сценарий, я думал о том, что испытывает человек после войны. Я сам прошел через войну, это было в Молдавии в начале 1990-х, мне это знакомо. Знакомо ощущение, когда ты собрался с силами, чтобы выстоять, выстоял, но вот война закончилась - и перед тобой встали новые вопросы: как жить, когда разрушены все внутренние мосты, когда разрушены понятия о том, что такое хорошо, а что такое плохо, когда все перемешалось? Как в этих условиях двигаться дальше, при этом не потерять надежду, не утратить веру в человека и в человеческое? Фильм "Нюрнберг" пытается дать ответы на эти вопросы.

Главный герой фильма - советский переводчик, который работает на судебном процессе над нацистами, и, несмотря на то, что в фильме и героическая судьба человека, прошедшего войну, и мощная история любви, зритель все равно об этих самых нацистах размышляет - люди они или звери, откуда они взялись... А как вы сами отвечали на эти вопросы, работая над фильмом?

Николай Лебедев: Фашизм - это и моя личная боль тоже. Война перемолола жизнь моему отцу, он был ребенком в эти страшные годы. Но, честно говоря, я раньше рассматривал нацистских преступников очень отстраненно. Конечно, я про это много читал, и никаких информационных открытий, когда я погружался в материал, я, разумеется, не сделал, зато у меня было много открытий эмоциональных. Их никак не избежать, когда понимаешь, что нацисты тоже были живыми людьми, они любили детей, жен, они любили искусство... Они вроде бы были нормальными, но при этом такими чудовищами. Как это совмещается?

Вот об этом я тоже пытался думать, когда писал сценарий и когда снимал картину, - а съемки должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии остановились и прошли в 2021-м. О том, что эта тема станет столь острой и политической, я тогда и помыслить не мог. Для меня эта история была и остается общечеловеческой, потому что и политика все равно из человеческого вырастает.

Недавно прочитал исследование, в котором прослеживается, что прошедшие войну художники, как правило, создавали гимны человеку, в них была невероятная вера в человечество. После просмотра "Нюрнберга" - и за это спасибо отдельное - похожие возникают чувства.

Николай Лебедев: На человеколюбие способны только очень сильные люди. Я был знаком с фронтовиками, они были моими современниками. Мой двоюродный дед Михаил Петрович Зарайский был командиром партизанского отряда на Брянщине, там, собственно, он со своей женой, с сестрой моей бабушки и познакомился, она была радисткой в их отряде. Михаил Петрович - или, как я его называл, дядя Миша - был скупым на воспоминания, очень сдержанным, и тем не менее мы чувствовали, сколько в нем боли по поводу пережитого, но столько же в нем было внутренней силы! Тем и отличаются те, кто прошел войну и выстоял.

Или, например, Петр Ефимович Тодоровский, с которым у меня были теплые отношения, он же тоже фронтовик, - это был интеллигентный, мудрейший, романтичный и с замечательным юмором человек. Им всем очень хотелось жить, и они всегда говорили о том, что война - это, конечно, героизм, но лучше бы, чтобы человеческая жизнь была просто жизнью, а не сражением.

Многие режиссеры-фронтовики оставили нам проникновенные картины о войне. А что бы вы посоветовали современным молодым режиссерам, которые также пробуют и, без сомнения, будут снимать еще много фильмов на эту тему?

Николай Лебедев: Я думаю, прежде всего очень важно понять природу человека на войне. Важно, конечно, и личное отношение к этой теме. Когда я снимал "Звезду", фильм о молодых разведчиках, которые уходят за линию фронта и не возвращаются, я думал только о том своем ощущении, которое я вынес из общения с тем же Тодоровским, с Чухраем, с отцом, и эти ощущения пытался передать.

Еще очень важно объемнее относиться к происходящему и знать не только то, что о войне писали наши замечательные авторы-фронтовики, но и что об этом написали, скажем, Ремарк, Хемингуэй. Но все же самое-самое главное - нужно понимать, что война - это не приключения, что природа ее трагична по определению. Я вспоминаю слова генерала Лебедя, который остановил войну в Приднестровье и, может, этим спас мою жизнь, что даже столетние войны все равно заканчиваются, потому что война - это противоестественное состояние для человечества. А еще он говорил, что было бы хорошо пропускать в войне период столкновений и сразу садиться за стол переговоров.

Это вы о том, что режиссеры не должны гнать в бой, а должны вести человечество к диалогу?

Николай Лебедев: Понимаете, я считаю, что природа искусства в принципе заключается в том, чтобы говорить о человеке, а естественное состояние человека - жить, а не умирать. Умереть у всех в жизни получится один раз, а вот жить надо долго, при этом создавать, созидать. Я вырос на фильмах и песнях, которые учили именно этому: "Нам бы жить и жить, жить бы да любить и детей растить на земле!" Все советское искусство строилось на этом, даже военное кино было одновременно и антивоенным. О мире, о любви. Современным режиссерам об этом нельзя забывать.

Ваш следующий фильм тоже будет о войне?

Николай Лебедев: Я пока не имею права ничего говорить о своем новом фильме, скажу лишь, что это будет жанр, в котором я до этого никогда не работал. Думаю, многие даже удивятся. Скажу также, что это производство кинокомпании "Три Тэ" Никиты Михалкова.

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