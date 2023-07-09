Смотрим 3-й сезон "Ведьмака" и почти новый "Ночной дозор"

Эти сериалы такие новенькие, что даже подарочная упаковка ещё целая. Читатели рубрики #КиноЗдесь - разбирай!

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Бархатистый баритон Идриса Эльбы предотвращает теракт на борту "Захваченного рейса". Никита Ефремов попадает в секту библиофилов и знакомится с отечественной магией в "Библиотекаре". Почти все мужчины в средневековой Японии вымирают, так что власть отныне вершат исключительно женщины в экранизации манги "Внутренние покои". Генри Кавилл "складывает меч" и прощается с ролью Ведьмака, а мы внимательно смотрим, что там интересного в третьем сезоне происходит? В новом выпуске рубрики #КиноЗдесь рассказываем, какие сериалы стоят вашего внимания!

Видео дня

"Захваченный рейс" (18+)

Режиссёры: Джим Филд Смит, Мо Али

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 7 серий по 1 часу

О сериале. Пассажирам рейса KA29 очень не повезло - самолёт захватили террористы, а Лиама Нисона под боком не оказалось. Но зато у них есть Идрис Эльба - талантливый переговорщик, который волей случая оказался на борту и теперь изо всех сил пытается найти подход и к преступникам, и к сеющим панику попутчикам.

Что интересного. Путь, который проделывает рейс KA29, - семь часов от Дубая до Лондона. Именно столько длится весь сериал. По сути, зрителям предлагают поиграть в настоящий авиасимулятор, только вместо неразборчивого голоса бортпроводника бархатистый и проникновенный баритон Эльбы (если смотреть в оригинале). Кстати, именно им он нашёптывал желания Тильде Суинтон в фэнтези "Три тысячи лет желаний".

Кому не понравится. Аэрофобы, берегитесь! Высота, много-много паники и опасностей - эта новинка для зрителей с крепкими нервишками.

"Библиотекарь" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 8 серий по 50 минут

О сериале. В идеале каждая прочитанная книга оставляет после себя новые знания, полезный опыт, приятное послевкусие. Для героев нового российского сериала "Библиотекарь" книги оставляют после себя суперспособности… Главный герой - невезучий актёр Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнаёт, что некогда покинувший семью отец погиб при трагических обстоятельствах. Самовольное расследование приводит Алексея в секту библиофилов. Они охотятся за волшебными книгами, обладающими магическими свойствами. Необычное знакомство прольёт свет на тайны семьи героя, но пути к нормальной жизни у него уже не будет.

Что интересного. Фанаты фэнтезийного бестселлера Михаила Елизарова, похоже, в восторге. Волшебные миры любимого ими писателя попали в продакшн! Над экранизацией романа поработали создатели "Триггера" и "Мажора". Кстати, в 2008 году книга-первоисточник удостоилась премии "Русский Букер". Да и в целом новый Антон Городецкий (а немного сериал от "Ночного дозора" всё-таки взял) в драматичном исполнении Ефремова здесь больно хорош.

Кому не понравится. Минимум реализма, много чудес и полный отрыв от реальности. Если такое вам не по душе, пусть "Библиотекарь" пока попылится на полочке.

"Внутренние покои" (16+)

Режиссёр: Нориюки Абэ

Время: 10 серий по 30 минут

Об аниме. А теперь мы переносимся прямиком в средневековую Японию. Эпидемия "красной оспы" выкосила почти всё мужское население (такая вот зараза, целится только в мужчин). Спустя 80 лет жизнь в Японии радикально преобразилась - всем правят женщины, даже государством на посту сёгуна. Мужчин настолько мало, что самых красивых из них берегут для продолжения рода. Даже целый гарем из них собрали во внутренних покоях замка Эдо. Ёсимунэ Тогава, занявшая пост сёгуна, попытается разобраться в тайнах этого необычного места.

Что интересного. "Внутренние покои" - популярная манга художницы Фуми Ёсинаги, выходившая с 2004 по 2020 год. Эта уже вторая по счёту экранизация, на этот раз над ней поработала студия Netflix. Драма Ёсинаги, разлетевшаяся семимиллионным тиражом - серьёзные размышления на тему природы феминизма и любви между мужчиной и женщиной.

Кому не понравится. Тем, кого напрягает, когда женщина заправляет вообще всем.

"Ведьмак" - 3 сезон (18+)

Режиссёры: Стивен Сурджик, Ганджа Монтейру и Бола Огун

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 8 серий по 1 часу

О сериале. В третьем сезоне Геральт (Генри Кавилл), Йеннифэр (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан) - в бегах. Убийца чудовищ помогает девочке окрепнуть и учит её волшебству. Им предстоит добраться до школы магии Аретуза, где, разумеется, без эпичного сражения не обойдётся!

Что интересного. "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", он пошёл. Увы и ах, грустные новости пришли с Континента. Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Генри Кавилл после третьего сезона покинул проект. По слухам, из-за творческих разногласий. В четвёртом сезоне полюбившегося героя заменит другой красавчик - Лиам Хемсворт. Что ж, наслаждаемся продолжением культовой истории, смотрим, как Кавилл прощается с ролью.