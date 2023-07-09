Как проходят съемки лирической комедии "Моя ужасная сестра-2"

Как проходят съемки лирической комедии Александра Галибина "Моя ужасная сестра-2"
Александр Галибин верен своему пути в кино и работает над очередной картиной для семейного просмотра - лирической комедией "Моя ужасная сестра-2".
Солнечный летний день. Сестрорецк под Петербургом. На пляже идет игра - волейбольная сетка разделила две команды. В одной - Лариса Удовиченко, Наталья Чистякова-Ионова, известная всем как Глюкоза, в другой - Марина Яковлева, Владимир Яглыч. И в обеих - по одной девочке. Не родных сестричек, оказавшихся по разные стороны волейбольной сетки, играют София Петрова и Алена Малахова, заметим - несмотря на свой юный возраст, они уже опытные актрисы.
Идет съемка сцены выяснений отношений между двумя семьями, где каждая мама стоит горой за своего ребенка. Но что бы ни происходило у персонажей фильма, актеры заботливо поддерживают друг друга и делают все, чтобы мяч никого не задел.
"У наших героев это выяснение не на кулаках, - улыбается Лариса Удовиченко, ставшая "киномамой" Глюкозы, - А в подколах, каких-то ультиматумах. Это же комедия. Я когда прочла сценарий, так обрадовалась - и потому что роль характерная, с юмором, как я люблю. И потому что история про любовь, про нежные отношения, но не без ссор, потому что никакие отношения между людьми, которые искренни друг к другу, не могут обходиться без ссор". Впрочем, актриса дала свое согласие сниматься у Галибина и не читая сценарий - даже не поинтересовавшись у режиссера, что за роль он ей предлагает. Любопытно, что внучкой Ларисы Удовиченко стала София Петрова, как и в недавно вышедшем сериале "Эффект домино". "Так что встретились уже как родственницы", - смеется Лариса Ивановна.
"Моя ужасная сестра-2" - продолжение истории про двух девочек, которые отчаянно не хотели, чтобы папа одной и мама другой становились супружеской парой, а в итоге героини подружились, полюбили друг друга и приложили все усилия, чтобы стать одной семьей. В новом фильме появляется еще одна девочка и две бабушки, между которыми тоже не сразу возникла симпатия, но - мы уверены, - все будет хорошо.
"Вторая часть получилась не менее интересная, чем первая, - заметил Александр Галибин. - Не буду выдавать секретов, но поверьте - в ней закручена довольно сильная интрига, которая связана с маленькой сестричкой юных героинь. Но это уже история не поступков, как в первом фильме, а взаимоотношений - родителей, бабушек, девочек. Мы хотим показать, как важно прислушиваться друг к другу, находить компромисс и понимание, ведь это необходимые составляющие любых отношений".
Кстати, "Моя ужасная сестра-2" - это уже шестая картина Александра Галибина. И ничто в ней, как в других его фильмах, не напоминает о Галибине - ученике Анатолия Васильева, чей театр называли "метафизическим" или "ритуальным". Или о Галибине - театральном режиссере, одним из первых обратившемся к новой драме, авторы которой постулируют: только через боль возможно очищение. В ипостаси кинорежиссера Галибину оказалось важнее продолжать линию Ролана Быкова с его глубоким вниманием к внутреннему миру ребенка и его переживаниям.
Герои картин Галибина - не супермены с миссией спасать мир, или оборотни, страдающие от своей инакости, или ученики волшебной школы Хогвартс. Галибину интереснее самые обычные дети и их поступки. Кто-то из них загадывает золотой рыбке, чтобы отец пришел с войны, кто-то перевоспитывает своего папу. Маленькая героиня фильма "Сестренка", пережившая ужасы немецкой оккупации, находит новую семью в башкирской деревне. Удивительно, но эта камерная драма не одну неделю в прокате била все рекорды просмотров, обгоняя даже блокбастеры. "Моя ужасная сестра" тоже была тепло принята зрителями, и продюсеры решили, что нужно снять продолжение истории. Так появилась "Моя ужасная сестра-2".
Александр Галибин принципиально избегает темных красок любых оттенков, даже говоря о проблемах, которые возникают во взаимоотношениях родителей и детей. "Мне это важно - выходить на глубокие вещи, касающиеся семьи, любви, взаимоотношений через иронию, через улыбку, - признается режиссер. - Мое глубокое убеждение, что такое сильное по воздействию искусство, как кинематограф, должно нести свет, даже говоря на какие-то острые темы". Нужную ему атмосферу легкости с оттенком сказочности, Галибин нашел в Выборге, с его средневековым замком. По узким улочкам старинного города и ходят герои и первой "Моей ужасной сестры", и ее продолжения. Но даже в петербургском трамвайном парке, в какой-то момент атмосфера из будничной превратилась в праздничную, когда старого вагонного депо проехал трамвай, украшенный разноцветными шариками.
"Александр Владимирович, все время нас "прокачивает" на тему того, чтобы мы ни в коем случае не уходили ни в какую социалку, - признается Глюкоза, - Да, мы говорим о каких-то проблемах, но все-таки на возвышенной ноте. У нас есть накал страстей, переживаний, но все равно все это в добром ключе. Даже цвета в картине выбирались яркие, нежные, свежие. Хочется, чтобы фильм получился светлым".
На пляже в Сестрорецке завершилась съемки фильма, впереди постпродакшн и выход в прокат. Тогда-то мы и узнаем, что не поделили сестры, их родители и бабушки, и узнаем, как семью спасли две девочки, ставшие родными…