Как режиссер снимал «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

90 лет назад родился режиссер Элем Климов. Именно он снял всеми любимую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Лента о жизни в пионерском лагере давно вошла в золотой фонд советского кино. Однако из-за проблем с цензурой она могла и не увидеть свет. Кто решил судьбу фильма, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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Эта, казалось бы, безобидная детская комедия могла и не выйти в широкий прокат. Подобно начальнику пионерского лагеря, цензоры требовали дисциплины от создателей фильма. В сцене похорон на портрете якобы умершей бабушки они усмотрели первое лицо страны Никиту Хрущева.

«Ну, конечно, он сделал такую сатиру на Советский Союз, на советский образ жизни: дети как ртуть, живые, все время чего-то такое интересное делают, необычное, куда-то все время стремятся, а везде стоят заборы», – рассказал киновед, историк кино Валерий Фомин.

Но фильм, ставший дипломной работой Элема Климова, Никите Сергеевичу понравился. Перед вчерашним выпускником ВГИКа открылись двери в мир полнометражного кино. Вместе с ним туда вошел и Евгений Евстигнеев. Директор лагеря Дынин стал его первой большой ролью.

А вот исполнителя главной роли Витю Косых сотрудники «Мосфильма» нашли в ближайшей школе. Мальчик соврал, что умеет плавать, и его пригласили на пробы. Там он и покорил режиссера. Мастерству пловца Витя обучался уже на съемочной площадке.

Съемки проходили сразу в двух пионерлагерях: знаменитом на всю страну «Орленке» и лагере треста «Воркутауголь» в Тульской области.

«Несмотря на то что, многие реалии, конечно, изменились, эта подлинная эмоция детства и идея вызова детей против мира взрослых всегда понятна любому поколению», – отметила киновед, кинокритик Нина Спутницкая.