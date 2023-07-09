Как режиссер снимал «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

90 лет назад родился Элем Климов: как режиссер снимал культовую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»?
90 лет назад родился режиссер Элем Климов. Именно он снял всеми любимую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Лента о жизни в пионерском лагере давно вошла в золотой фонд советского кино. Однако из-за проблем с цензурой она могла и не увидеть свет. Кто решил судьбу фильма, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.
Эта, казалось бы, безобидная детская комедия могла и не выйти в широкий прокат. Подобно начальнику пионерского лагеря, цензоры требовали дисциплины от создателей фильма. В сцене похорон на портрете якобы умершей бабушки они усмотрели первое лицо страны Никиту Хрущева.
«Ну, конечно, он сделал такую сатиру на Советский Союз, на советский образ жизни: дети как ртуть, живые, все время чего-то такое интересное делают, необычное, куда-то все время стремятся, а везде стоят заборы», – рассказал киновед, историк кино Валерий Фомин.
Но фильм, ставший дипломной работой Элема Климова, Никите Сергеевичу понравился. Перед вчерашним выпускником ВГИКа открылись двери в мир полнометражного кино. Вместе с ним туда вошел и Евгений Евстигнеев. Директор лагеря Дынин стал его первой большой ролью.
А вот исполнителя главной роли Витю Косых сотрудники «Мосфильма» нашли в ближайшей школе. Мальчик соврал, что умеет плавать, и его пригласили на пробы. Там он и покорил режиссера. Мастерству пловца Витя обучался уже на съемочной площадке.
Съемки проходили сразу в двух пионерлагерях: знаменитом на всю страну «Орленке» и лагере треста «Воркутауголь» в Тульской области.
«Несмотря на то что, многие реалии, конечно, изменились, эта подлинная эмоция детства и идея вызова детей против мира взрослых всегда понятна любому поколению», – отметила киновед, кинокритик Нина Спутницкая.
По мнению кинокритиков, работа Элема Климова входит в число лучших советских фильмов. Минкульт даже включил ленту в список 100 кинолент, рекомендованных для просмотра в школах.