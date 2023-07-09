Лили-Роуз Депп выступила в защиту скандального сериала «Кумир»

Актриса Лили-Роуз Депп выступила в защиту спорного сериала HBO Max в новом интервью для Vogue Australia. Она рассказала о содержании драмы, которую некоторые зрители посчитали чрезмерно откровенной и назвали «порно с пытками».

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«Мы знали, что делаем что-то провокационное, и не уклоняемся от этого, — сказала Депп. — Меня никогда не интересовало создание чего-то пуританского. Это нормально, что это шоу не для всех. Честно говоря, я никогда не чувствовала себя более уважаемо и безопасно на съемочной площадке».

Мировая премьера мини-сериала HBO Max «Кумир» состоялась на 76-м кинофестивале в Каннах. В центре истории — юная поп-звезда, переживающая кризис в карьере. Девушка знакомится с загадочным героем по имени Тедрос (его сыграл музыкант The Weeknd), который обещает изменить всю ее жизнь, используя для этого насильственные методы.

Проект с провокационным сюжетом и откровенными сценами получил разгромную критику как от зрителей, так и от профессионального киносообщества. Авторы решили сократить сериал с 6 до 5 серий.