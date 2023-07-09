«Медведева против Медведевой»: какие откровения ждут зрителей

Новая кинокартина покажет путь фигуристки от полного непринятия серебра Олимпиады к гармонии в жизни.

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Евгения Медведева — одна из ярчайших спортсменок в истории фигурного катания. Ещё во время Олимпиады в Пхёнчхане было понятно: когда-нибудь про Женю точно снимут фильм. Ждать предложений фигуристке пришлось недолго, уже в 2019 году к Медведевой обратилась студия «Красный квадрат» с идеей снять о ней документальное кино. Фигуристка согласилась, несмотря на то что переживала тогда сложный период в карьере. Съёмки длились четыре года (с перерывами) и закончились этой зимой. И вот в начале июля зрители наконец увидели премьеру картины «Медведева против Медведевой» в рамках фестиваля документального кино в Парке Горького.

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Как снимался фильм и почему «Медведева против Медведевой»?

«Предложение о съёмках фильма поступило через некоторое время после событий на Олимпиаде 2018 года. Приступили к съёмкам, они проходили в разных странах, разных обстоятельствах, всё это снимала прекрасная команда «Красного квадрата», которая очень сильно старалась быть незаметной. Они подбирали такие ракурсы, кадры, старались не нарушать тонкую материю тренировочного процесса — неважно, снимались ли это мои тренировки, тренировки «Ледникового периода»… Я безумно благодарна за такой трепет и отношение ко мне. Не было такого, что: «Евгения, вы плачете? Вот сейчас мы вас снимем!»

Мне было очень приятно, что они с пониманием относились к моим эмоциям, натянутому канату нервов в какой-то момент. Когда тяжело, ты можешь сказать: «Ребят, я сейчас вообще не могу». Крутая команда, которая сняла в итоге крутой материал без психологических потерь», — рассказала Женя перед показом фильма.

Каких-то сокровенных эмоций и сенсационных заявлений в этом фильме вы не увидите. Прежде всего это кино о взрослении Медведевой. Кадры из канадской главы жизни Жени и периоде после приостановки карьеры чередуются, поэтому зритель может чётко проследить, как менялись мышление и мировоззрение фигуристки.

«С 2019 года я очень сильно изменилась, я абсолютно другой человек с другими взглядами на жизнь», — сказала Медведева.

Перед зрителем в буквальном смысле предстают две разных Жени, поэтому вопросов о том, почему фильм называется именно «Медведева против Медведевой», не возникает. В 2019 году у фигуристки была цель — создать лучшую версию себя, не оглядываясь ни на кого другого. И в фильме чётко видно, к какой точке Женя пришла сейчас.

«В какой-то день съёмок я сказала, что единственный мой соперник — это я. В тот период времени мне было важно сфокусироваться конкретно на себе, включить эгоизм и заниматься только собой. Большой спорт — равно много соперников, очень сильных, серьёзных соперников, которые изо дня в день также совершенствуются. В какой-то момент в периоды слабости меня это пугало, поэтому я приняла решение смотреть только на себя, мой единственный соперник — это Медведева. Я смотрю на себя в зеркало, и мне нужно становиться лучше», — объяснила Женя.

Самая ценная медаль в детстве и потеря бабушки

Фильм начинается с кадров на замёрзшем Байкале, фигуристка ест лёд и говорит со смехом: «Это моя предолимпийская диета». Затем девушка делится тем, что для неё значило золото Олимпиады.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. Мы все идём к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни. Когда я её не получила, я думала, что проиграла жизнь», — рассказывает Медведева.

Повествование фигуристки прерывается детскими видео Жени, под которые её мама рассказывает, как её дочь оказалась в фигурном катании. Жанна вспоминает, что Женю никогда не считали талантливой, критиковали её данные. Затем фигуристка рассказывает, что, когда она оказалась в группе Тутберидзе, ей пришлось работать в два раза больше, чтобы быть на одном уровне с соперницами.

Самой важной медалью для Медведевой в ранний период карьеры стала бронза финала Гран-при 2013 года — она досталась Жене очень тяжело из-за серьёзной травмы.

«Бедро не держало от боли, и, чтобы было не больно, его заматывали большими бинтами. Косточки рассыпались в муку, это было очень тяжело. Она всё время плакала, но сжимала зубы: «Я поеду! Я выступлю!» Предлагали ей: «Давай снимемся, куда ты с такой ногой?» Она еле ходила, но всё равно поехала», — рассказывает Жанна.

Главная опора Жени — это её семья: мама и бабушка. В самые непростые моменты они были рядом с ней, помогали и поддерживали. К сожалению, в 2021 году Валентина Лаврентьевна умерла от рака. Это была первая тяжёлая потеря в жизни девушки.

«Женя очень тихо переживала. Она не истерила, в голос не рыдала, просто тихонько плакала. Выступать ей пришлось после похорон. Похоронили бабушку, и она улетела», — рассказывает Жанна, а в это время транслируются кадры из того самого выступления Alegria.

Олимпийская драма и переезд в Канаду

Конечно, фильм не мог обойти главную драму в жизни Медведевой — Олимпиаду. Женя рассказывает, что в сезоне-2017/2018 столкнулась сразу с двумя тяжелейшими травмами: помимо перелома ноги, у неё ещё было три трещины в позвоночнике. Но сдаваться она не собиралась. Серебро тяжело ударило по фигуристке, хотя её мама считала, что это величайшая удача.

«Мы с ней ругались. Я говорила ей: «Бога благодари за это серебро. За два месяца до Олимпиады выйти с поломанной ногой и спиной… Спасибо за серебро, ты могла бы вообще туда не поехать», — рассказывает Жанна.

Но гораздо чаще Медведева сталкивалась с жалостью, которая очень на неё давила.

«Находиться в той обстановке, которая сложилась после Олимпиады… Все говорили: «Как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы дали их обеим, девочки все молодцы. Как жаль, что ты не выиграла. Ай-яй-яй». Это постоянно мусолилось. На каток прихожу, и там начинается: «Женечка, нам так тебя жалко, так жаль, так жаль». И мне было это просто невозможно слышать! «Ну, для нас ты всё равно олимпийская чемпионка!» И я стою и говорю: «Нет. Я не олимпийская чемпионка, ребята! Вы сколько угодно можете это говорить, но у меня два серебра. Зачем вы это говорите?» Это обесценивание победы моего соперника и жалость ко мне.

Понятно, что это не единственная причина, но это то, что повлияло на моё решение. Потуги задобрить меня тем, что «ты для нас чемпионка» — это очень сильно било морально по мне. Понятно, что это не единственная причина, но, наверное, один из таких ярких эпизодов, который повлиял на моё решение», — рассказывает Женя о своём состоянии после Олимпиады и решении переехать в Канаду.

Результаты фигуристки после перехода к Брайану Орсеру стали хуже, зато Медведева научилась получать удовольствие от фигурного катания, а поддержка публики придавала ей ещё больше сил.

Новая жизнь Медведевой и принятие олимпийского серебра

После этого повествование переключилось на жизнь Жени после приостановки карьеры. Шоу «Вызов», «Ледниковый период», предательство Дани Милохина — новая реальность знаменитой фигуристки. Переживания о серебре Олимпиады позади. Фигуристка приняла свой путь и научилась гордиться им.

«Однажды я взяла эту медаль и поняла — это железка, предмет с колечками. У меня случился когнитивный диссонанс. Раньше я думала, что этот предмет — доказательство того, что у тебя за плечами действительно был весь этот путь. Недавно я поняла, что это абсолютно не так. Я перешла в другую стадию своей жизни, у меня сменились ценности и приоритеты. Я держу медаль, и у меня нет ни расстройства, ни радости, ни горечи, ни боли, которые когда-то были раньше. Я ничего не чувствую. Это было настолько круто и странно осознавать», — призналась Женя.

Несмотря на то что какие-то периоды жизни фигуристки были опущены, фильм получился интересным и захватывающим. Зрители увидели ту эволюцию, которую успела пройти фигуристка всего за четыре года: от полного непринятия олимпийского серебра до счастливой жизни в настоящем. Отдельного внимания стоит необычный продакшен: документальные кадры прерывались аниме — это классная изюминка, ведь фигуристка очень любит этот жанр.