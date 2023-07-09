Режиссер фильма «28 дней спустя» готовится к съемкам продолжения

Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд дали большое интервью изданию Inverse. В нем они рассказали о наследии культового зомби-фильма «28 дней спустя», вышедшего в 2002 году. Как рассказал Гарленд, он совсем недавно закончил сценарий третьей части, хотя несколько лет назад совершенно не хотел заниматься триквелом. Лента получила название «28 лет спустя».

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Как признался сценарист, ему не понравились некоторые вещи в продолжении — «28 недель спустя», которым занимались совершенно другие люди. Судя по всему, его сценарий всё-таки будет учитывать события сиквела.

Я сопротивлялся продолжению очень долго, потому что некоторые вещи в «28 недель спустя» меня раздражали. Я думал: «Чёрт возьми, я лучше напишу другую историю в другом мире». Но несколько лет назад в моей голове материализовалась идея «28 лет спустя». Дэнни всегда нравилась эта идея.

Как отметил Бойл, исполнитель главной роли в оригинальной картине Киллиан Мёрфи также выразил желание вернуться. Оба кинодеятеля при этом всё ещё не знают, когда смогут приступить к съёмкам.