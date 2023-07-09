«Гипнотик» с Беном Аффлеком занял первую строчку в российском прокате

«Родригес относится к культовым режиссерам, одно имя которого у многих зрителей вызывает священный трепет. От него всегда ждут новых, ярких впечатлений и каждый раз дожидаются. Он нарушает все правила сюжетостроения, он устраивает веселый бурлеск из любого фильма, и это не может не подкупать. Но этот фильм его огромная неудача, во-первых, он кажется старомодным уже потому, что сценарий задуман и написан был фактически 20 лет назад и долго-долго шел к осуществлению, и пока он шел к этому осуществлению, его опередили многие. В частности, картина Кристофера Нолана очень похожей оказалась не потому, что Нолан что-то стибрил у Родригеса, он был не в курсе планов Родригеса, просто идея витает в воздухе, его опередили. Сегодня эта картина кажется уже вчерашним днем, она хуже сделана, менее технична, поэтому разочарование. Что интересно, что главное слово, которое я читаю во многих рецензиях мировых на этот фильм, совпадает с тем словом, которое мне пришло на ум: все очень глупо. Когда смотришь фильм, то поражаешься нелепости сюжетных поворотов, чем ближе к финалу, чем дальше в лес, тем больше дров наломано, и финал уже просто до комизма, он очень серьезный, но он комичен в своей серьезности. Это действительно внушительная неудача интересного мастера, поэтому такое разочарование. А что касается зрительских оценок, то любовь зла, она прощает многое».