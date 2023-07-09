«Гипнотик» с Беном Аффлеком занял первую строчку в российском прокате
Зрительские симпатии и мнения кинокритиков о фильме разошлись: если зрители очевидно приняли фильм хорошо, киноведы отмечают несовременный в плохом смысле стиль съемок и устаревший сюжет, называя «Гипнотик» внушительной неудачей режиссера Роберта Родригеса
Российский прокат возглавил фантастический триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком. Фильм собрал наибольшую кассу в российских кинотеатрах 8 июля, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». В первый день проката картина заработала более 10 млн рублей. Эксперты прогнозируют 60-70 млн выручки за выходные.
По сюжету детектив Дэнни Рурк разыскивает пропавшую дочь. Ему приходится расследовать серию преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах. Заручившись помощью экстрасенса, он все глубже погружается в это дело. Постепенно Рурку начинает казаться, будто он сходит с ума, а людей, которым он может доверять, становится все меньше.
На главном сайте с оценками фильмов Rotten Tomatoes у картины всего 34% положительных рецензий от критиков. При этом рейтинг зрительского одобрения у фильма — 62%, пишет «Кинопоиск». Комментирует кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин:
Валерий Кичин кинокритик, обозреватель «Российской газеты»:
«Родригес относится к культовым режиссерам, одно имя которого у многих зрителей вызывает священный трепет. От него всегда ждут новых, ярких впечатлений и каждый раз дожидаются. Он нарушает все правила сюжетостроения, он устраивает веселый бурлеск из любого фильма, и это не может не подкупать. Но этот фильм его огромная неудача, во-первых, он кажется старомодным уже потому, что сценарий задуман и написан был фактически 20 лет назад и долго-долго шел к осуществлению, и пока он шел к этому осуществлению, его опередили многие. В частности, картина Кристофера Нолана очень похожей оказалась не потому, что Нолан что-то стибрил у Родригеса, он был не в курсе планов Родригеса, просто идея витает в воздухе, его опередили. Сегодня эта картина кажется уже вчерашним днем, она хуже сделана, менее технична, поэтому разочарование. Что интересно, что главное слово, которое я читаю во многих рецензиях мировых на этот фильм, совпадает с тем словом, которое мне пришло на ум: все очень глупо. Когда смотришь фильм, то поражаешься нелепости сюжетных поворотов, чем ближе к финалу, чем дальше в лес, тем больше дров наломано, и финал уже просто до комизма, он очень серьезный, но он комичен в своей серьезности. Это действительно внушительная неудача интересного мастера, поэтому такое разочарование. А что касается зрительских оценок, то любовь зла, она прощает многое».
Как пишет «Кинобизнес», считавшийся изначально весьма амбициозным независимый проект оказался одной из многочисленных жертв пандемии. Ставшая главным инвестором кинокомпания разорилась и фактически прекратила существование. Релиз широкого проката на американских экранах был чистой формальностью, необходимой для соблюдения договоров по продажам международных прав. Состоявшиеся до российской международные премьеры «Гипнотика» принесли суммарно менее 3 млн долларов. При этом бюджет картины составил примерно 65 млн долларов.