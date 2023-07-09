Сергей Гармаш намекнул на продолжение «Чебурашки»

Актер, исполнивший главную роль в фильме «Чебурашка», Сергей Гармаш намекнул на продолжение нашумевшего проекта во время своей благодарственной речи на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». Его слова передает онлайн-издание «NEWS.ru».

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«Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей,» — заявил артист.

При этом еще в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссер Дмитрий Дьяченко работает над продолжением полнометражной художественной картины. Однако тогда создатель «Чебурашки» подчеркнул, что съемки картины точно не ведутся, а других комментариев он не может дать.