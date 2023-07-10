Сиквел "Дюны" будет длиться более трех часов
Стала известна продолжительность картины "Дюна 2" (Dune: Part Two) - 3 часа и 15 минут, сообщает портал World Of Reel. Первая "Дюна" длилась 2 часа и 35 минут, она собрала в мировом прокате более 400 млн долларов.
Фильм снят по второй части научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна", в прокат картина выйдет 3 ноября.
Режиссер - Дени Вильнев. В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен.
Последний вышедший трейлер "Дюны 2" доступен здесь.