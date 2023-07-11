"Чебурашку" признали лучшим фильмом "Алых парусов"

Большое детское жюри, состоящее из более чем 3 тыс. подростков, присудило картине "Чебурашка" приз за лучший фильм XXXI кинофестиваля "Алые паруса".

© Кадр из фильма "Чебурашка"

Фильм выиграл в номинации "самый-самый фильм", сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

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"Президент кинофестиваля народный артист России Андрей Соколов и директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко объявили победителя - им стал самый полюбившийся фильм года - "Чебурашка", награду получил исполнитель главной роли Сергей Гармаш", - говорится в сообщении.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Традиционно в рамках кинофестиваля был реализован проект "Продюсерское кино". В каждом из лагерей "Артека" за время кинофестиваля ребята сняли собственные короткометражные фильмы под руководством опытных представителей киноиндустрии. Герой "Ералаша" Александр Лойе, участник самых первых фестивалей в "Артеке", при объявлении победителя отметил, что мнения взрослого и детского жюри в этом году разошлись, поэтому были вручены две награды.

Так, по мнению взрослого жюри кинофестиваля, победителем в номинации "Продюсерское кино" стал детский лагерь "Озерный" с фильмом "Артекхаус" с наставником Янисом Политовым, а детское жюри присудило награду фильму "Вендетта", который снял лагерь "Хрустальный" с наставниками Иваном Жвакиным и Натальей Громовой, добавили в пресс-службе.

Всего за неделю фестиваля артековцы посмотрели 74 картины. "Самым увлекательным фильмом" жюри назвало фильм "Иван Семенов. Школьный переполох" Антона Богданова, "самым мудрым фильмом" стали сразу две картины - "Я читаю" (режиссер Ольга Акатьева) и "Солнце на вкус" (режиссер Эльдар Салаватов), "самым добрым фильмом" - "Чук и Гек. Большое приключение" (режиссер Александр Котт). Лучший анимационный фильм - "Изумительный Морис" (Великобритания, Германия). Звание лучшей актрисы досталось Ольге Красько (фильм "Части счастья, соль, фасоль и антресоль", режиссер Евгения Куль), а лучшим актером стал Федор Добронравов (фильм "Мой папа - вождь", режиссер Егор Кончаловский).

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