«Дайте Гослингу «Оскар»: первые отзывы о фильме «Барби»

Я думаю, что фильм особенно хорошо рассказывает о Барби Марго Робби и её путешествии, но есть и другие персонажи, переживающие важные моменты, которым потребовалось бы больше экранного времени, чтобы по-настоящему проникнуться ими.



Я не могу закрыть «Твиттер», пока не скажу вам всем, что «Барби» на данный момент мой любимый фильм года. Грета Гервиг каким-то образом превзошла мои ожидания. Она так потрясающе описывает положительные и отрицательные стороны Барби. Дайте Райану Гослингу номинацию на "«Оскар» я абсолютно серьёзен!



«Барби» — совершенство. Грета Гервиг дала подробный взгляд на то, что значит быть женщиной, в причудливой, замечательной и вызывающей смех форрме. Весь актёрский состав блистает, особенно Марго Робби и Райан Гослинг в ролях, для которых они явно были рождены.