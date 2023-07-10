"Руки вверх продакшн" снимает новый комедийный сериал для телеканала ТНТ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый комедийный сериал "Камера! Мотор!" производства компании Сергея Жукова "Руки вверх продакшн" выйдет на телеканале ТНТ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе канала.

"Телеканал ТНТ объявляет о старте съемок комедийного сериала "Камера! Мотор!" о романтике видеосалонов и фильмов, популярных в конце 1980-х. Производством проекта занимается "Руки вверх продакшн" во главе с Сергеем Жуковым. Это первый сериал, который команда певца и продюсера делает специально для ТНТ", - рассказали в пресс-службе.

Действие сериала происходит в СССР. Главный герой, несостоявшийся кинорежиссер, вынужден работать в обычном видеосалоне. Однажды он случайно включает школьникам "фильм для взрослых" и в наказание попадает на лесопилку в колонию. Там он получает прозвище Видик, и по просьбе начальника колонии на обычную камеру с использованием любых подручных материалов снимает с заключенными свои версии культовых фильмов. Так на зоне появляется свой "Голливуд".