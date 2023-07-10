Вторая часть фильма о лидере "Короля и Шута" выйдет 19 июля

Онлайн-кинотеатр Okko 19 июля покажет премьеру заключительной части документального фильма " Михаил Горшенев . Легенда о "Короле и Шуте" о лидере российской рок-группы "Король и Шут". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Okko в понедельник.

Фильм посвящен российскому рок-музыканту, лидеру панк-группы "Король и Шут". Согласно задумке создателей, это документальный блокбастер о любви, дружбе и музыке, состоящий из двух частей. Продолжение первого фильма, который представили 24 апреля, выйдет онлайн в день десятилетней годовщины со дня смерти артиста.