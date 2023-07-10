Вышел первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом

Apple выпустила первый трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом («Джокер») в главной роли. В небольшом ролике можно оценить масштабность грядущей картины и увидеть её завязку.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple

Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.