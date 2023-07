Сценарист «Чернобыля» убрал свое имя из титров фильма Borderlands

Как обратил внимание портал World of Reel, со страницы фильма Borderlands на сайте Гильдии сценаристов США пропало имя Крэйга Мэйзина — автора «Чернобыля» и сериала The Last of Us. Он изначально писал сюжет картины вместе с Элаем Ротом («Кто там»).