Сценарист «Чернобыля» убрал свое имя из титров фильма Borderlands

Как обратил внимание портал World of Reel, со страницы фильма Borderlands на сайте Гильдии сценаристов США пропало имя Крэйга Мэйзина — автора «Чернобыля» и сериала The Last of Us. Он изначально писал сюжет картины вместе с Элаем Ротом («Кто там»).

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Теперь вместо него на сайте указано имя Джо Кромби. Как поясняют в World of Reel, это псевдоним Мэйзина, который он иногда использует. Вполне возможно, автор не хочет, чтобы грядущая экранизация каким-то образом ассоциировалась с ним.