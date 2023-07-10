Меган Маркл планирует вернуться в кино

Казалось, с актерской карьерой Меган Маркл покончила навсегда: имя герцогини Сассекской настолько обросло скандалами и интригами, что славы ей хватило бы до конца жизни и без возвращения в Голливуд. Но не тут-то было. По данным британского портала Express, супруга принца Гарри может сыграть главную роль в продолжении картины «Телохранитель». Сейчас Маркл всеми силами пытается выбить себе ведущее местечко в сиквеле.

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Занимательно, что фильм неоднократно обсуждался зрителями и критиками в связи со свекровью герцогини принцессой Дианой.

О том, пытаются ли таким образом Гарри и Меган в очередной раз привлечь внимание через образ покойной королевы людских сердец, остается лишь догадываться. Но, как добавляет источник издания, происходящее уж очень похоже на попытку отвлечь публику от неудачного контракта «аферистов» Сассекских со Spotify.