Сборы "Индианы Джонса 5" на второй неделе упали более чем наполовину

Домашние сборы фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) на второй неделе проката составили 26,5 млн долларов. Это на 56% ниже показателя первой недели, что может свидетельствовать о значительной потере интереса к заключительной части франшизы.