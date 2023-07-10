Сборы "Индианы Джонса 5" на второй неделе упали более чем наполовину

Домашние сборы фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) на второй неделе проката составили 26,5 млн долларов. Это на 56% ниже показателя первой недели, что может свидетельствовать о значительной потере интереса к заключительной части франшизы.

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Сборы в мире составили 31,8 млн долларов, а общие, по данным издания Variety - 247,9 млн долларов. Мировая касса картины на минувшей неделе оказалась на уровне 130 млн долларов, эта сумма меньше чем та, на которую рассчитывали создатели.

По оценкам экспертов, фильму нужно собрать в прокате около 700 млн долларов, ведь только производство, без учета расходов на продвижение, обошлось в 295 млн долларов.