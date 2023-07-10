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Хью Джекман в каноничном желтом костюме Росомахи — на новом фото со съемок «Дэдпула 3»

10 июля Хью Джекман опубликовал новое фото со съемок «Дэдпула 3». На нем можно увидеть самого Дэдпула и Росомаху в классическом желтом костюме из комиксов Marvel. Это первый случай за 23 года, когда актер надел классическую форму супергероя — ранее его упоминали лишь вскользь либо отделывались пасхалками.

Джекман в каноничном костюме Росомахи — на новом фото со съемок «Дэдпула 3»
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Чемпионат.com

Фотография Росомахи в жёлтом костюме — ещё одно косвенное подтверждение тому, что «Дэдпул 3» будет посвящён в том числе путешествиям между разными вселенными. Ранее стало известно, что в фильме появится Дженнифер Гарнер в роли Электры.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Ранее актёр Каран Сони заявил, что триквел не уступит первым двум фильмам в жестокости и количестве пошлых шуток.

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