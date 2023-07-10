Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». В коротком ролике авторы поделились новыми кадрами из ленты, а голос за кадром зачитывает самые яркие цитаты из обзоров критиков, которые появились на прошлой неделе.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» — седьмая часть в культовой шпионской серии. Главную роль в картине вновь исполнил Том Круз, а к своим ролям также вернулись Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби.