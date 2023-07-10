«Миссия невыполнима 7»: доберется ли фильм до российского проката

Одна из самых ожидаемых кинокартин выходит в мировой прокат на этой неделе. Критики высоко оценили боевик и отметили, что в новой части «Миссии невыполнима» градус адреналина выше, чем в предыдущих. Появится ли фильм в российских кинотеатрах?

© BFM.RU

Проект «Миссия невыполнима 7: Смертельная расплата» — один из самых ожидаемых этим летом. Мировой прокат стартует на этой неделе. Очередной боевик с Томом Крузом получил восторженные отзывы критиков. В сетках российских кинотеатров ленты пока нет. Дойдет ли до них какая-то версия фильма?

Видео дня

Отвечает член совета ассоциации владельцев кинотеатров, директор управляющей компании киносети «Синема 5» Алексей Воронков:

— Все это решается спонтанно, и пока нет закона, легализующего эту деятельность, как в Белоруссии, никто ничего не может сказать. В Белоруссии этот фильм выйдет на следующей неделе или через две. В анонсах некоторых белорусских кинотеатров он уже появился, а мы до сих пор ждем закона. В апреле этого года КПРФ, насколько я знаю, подала очередной вариант законопроекта о легализации показа студийного контента на территории России без разрешения правообладателя с использованием посредника. Это аналог параллельного импорта, который сейчас действует в России. Но судьба этого законопроекта пока неизвестна. Если в течение недели-двух успеют его принять, то шансы для иностранного контента в России будут более чем реальными. Если его в очередной раз завернут, никто не может сказать, будет у нас этот контент или нет.

— Кто хотел, посмотрел «Аватар» в нелегальных кинотеатрах во многих регионах страны. В таком формате можно будет посмотреть «Миссию невыполнима»?

— Опять же, не могу дать комментарий, потому что информации никакой нет.

Большая часть рецензентов отмечает, что градус безумия и адреналина в новом фильме «Миссия невыполнима» оказался гораздо выше, чем в предыдущих частях серии. Многих впечатлил рекламный ролик, в котором музыкальную тему из фильма играет шарик, прыгающий по детскому ксилофону.

В мировом прокате у нового фильма «Миссия невыполнима» будут серьезные конкуренты: на пару недель позже выходят также «Барби» с Марго Робби и «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи. Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шредингера» Кирилл Шиверновский:

Кирилл Шиверновский кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шредингера»:

«Зрителю нужно что-то такое, не то что экстраординарное, а более приземленное, в плане что поменьше графики. Взять те же ролики, которые создатели «Миссия невыполнима» выпускали у себя на ютуб-канале. Они показывают, как создавались захватывающие трюки, которые выполнял сам Том Круз, которому, к слову, 61 год. Я думаю, зрителя подкупает аура актера, который сам себе каскадер, все хотят посмотреть, чтобы захватывало дух от происходящего. Плюс фильм выходит после июльских выходных. В США был День независимости, там были длинные выходные, и на Западе такие крупные премьеры выходят чаще всего накануне 4 июля. Как это было с «Индианой Джонсом», но с ним не вышло. Поэтому у фильма «Миссия невыполнима», возможно, будет интересная судьба, потому что у него хорошие критика, прием, я думаю, все ждут. Плюс подогревают интерес фактом, что «Смертельная расплата» поделена на две части, и что, скорее всего, это будет завершающая история, именно приключения от лица Итана Ханта. Возможно, франшиза будет продолжаться дальше, никто не знает, и это тоже фитиль в большую кинобомбу, которая будет хорошо громыхать этим летом в кинотеатрах, помимо «Барби» и «Оппенгеймера».

Во время съемок Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле. Этот опасный трюк актер выполнил без страховки. Для подготовки ему пришлось совершить 500 прыжков с парашютом, 13 тысяч прыжков на внедорожном байке и научиться правильно бросать свой транспорт, чтобы лететь дальше.