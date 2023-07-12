Венецианский фестиваль предъявит богатую коллекцию байопиков

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль готовится объявить свою программу. Сейчас для его дирекции самое напряженное время: выбор из лучших фильмов самых лучших.

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Пока остается гадать, какие из новинок могут стать хитами нынешней Мостры, исходя из накала зрительских ожиданий. Точно известно только одно название: драма Луки Гуаданьино "Претенденты" о любовном треугольнике, взорвавшем семью знаменитого теннисиста, - первый фильм знаменитого итальянца, снятый в США, - будет показана на торжественном открытии фестиваля 30 августа вне конкурса. Мишель Франко, обладатель приза жюри "Серебряный лев" 2020 года за фильм "Новый порядок", может вернуться со своей англоязычной картиной "Память" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом в главных ролях.

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Поклонники новой экранизации "Дюны" лелеют надежды, что Дени Вильнев все же сумеет завершить идущую полным ходом работу над спецэффектами второй части фантастического блокбастера, чтобы успеть до премьеры на уже совсем близком фестивале.

Идут горячие споры насчет возможности показа на Мостре новых картин от опальных Вуди Аллена и Романа Полански - "Счастливый случай" от первого и "Дворец" с Фанни Ардан и Джоном Клизом от второго. Здесь дирекции придется набраться решимости: оба режиссера до сих пор под яростными атаками феминисток движения #MeToo, которые уже пытались сорвать премьеры в Венеции их предыдущих работ.

В кругу синеманов растет ажиотаж вокруг фантастического фильма Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо о пересадке утопленнице мозга ее нерожденного ребенка. Ждут появления в списке конкурсных картин также комедийного байопика Пабло Ларраина "Эль Конде" об Аугусте Пиночете и драмы о мигрантах "Капитан" Маттео Гарроне.