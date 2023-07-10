Стал известен актер, который исполнит роль Федора Черенкова
Актер Станислав Румянцев исполнит роль легендарного футболиста Федора Черенкова в автобиографическом фильме «Федя. Народный футболист». Об этом сообщил одноименный телеграм-канал, посвященный созданию киноленты.
Создатели картины отмечают, что на главную роль намерено был взят актер без большого количества ролей в кино. Также к съемочному процессу привлечены футболисты «Спартака» и сборной России. Имена игроков не уточняются. Тренером актеров-футболистов стал Александр Бородюк, возглавлявший «Торпедо» в начале минувшего сезона РПЛ.
Съемки фильма «Федя. Народный футболист» пройдут как в России, так и в Белоруси.
Об ориентировочной дате выхода фильма не сообщается.
В честь Федора Черенкова в 2015 году был установлен памятник перед домашним стадионом «Спартака».