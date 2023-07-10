Стал известен актер, который исполнит роль Федора Черенкова

Актер Станислав Румянцев исполнит роль легендарного футболиста Федора Черенкова в автобиографическом фильме «Федя. Народный футболист». Об этом сообщил одноименный телеграм-канал, посвященный созданию киноленты.

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Создатели картины отмечают, что на главную роль намерено был взят актер без большого количества ролей в кино. Также к съемочному процессу привлечены футболисты «Спартака» и сборной России. Имена игроков не уточняются. Тренером актеров-футболистов стал Александр Бородюк, возглавлявший «Торпедо» в начале минувшего сезона РПЛ.

Съемки фильма «Федя. Народный футболист» пройдут как в России, так и в Белоруси.

Об ориентировочной дате выхода фильма не сообщается.