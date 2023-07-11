В Москве состоялась премьера фильма "Кентавр"

"Мы с Кириллом большие фанаты корейского кино. Это сочетание слез, крови, смеха, мне кажется, нам очень присуще. Эти границы мы гораздо шире ставим, чем зритель привычного голливудского кино, которое сделано очень четко. В этом смысле мы отрывались как хотели, всегда писали эту историю максимально про живых людей, которые одновременно могут и бояться, и смеяться, и любить", - сказал Зубко.



"Мы живем в большом городе, где живет много миллионов человек, но порой люди чувствуют себя одинокими, несмотря на то что находятся в мегаполисе. Эта история в том, что не надо судить людей по одежде, а надо присмотреться. У нас есть такое качество, что, когда мы видим человека непохожего, отличающегося от нас, мы начинаем воспринимать его как чужого, даже в каком-то смысле как врага. И эта история про то, что надо быть терпимее к людям, потому что за каждым "фасадом" есть живой человек со своими проблемами", - добавил режиссер фильма.