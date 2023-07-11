Райана Рейнольдса и Хью Джекмана сняли на видео на съемках «Дэдпула-3»
После первых фотографий появился и видеоролик, на котором можно увидеть не только Райана Рейнольдса, но и Хью Джекмана.
Последний сыграет в «Дэдпуле-3» Росомаху. По словам Рейнольдса, зрители увидят совершенно другую версию героя.
Новым видеороликом со съёмочной площадки поделился портал Daily Mail. На кадрах видно, что актёры отыгрывают какую-то конфликтную сцену.
В съёмках были задействованы и дублёры. Также Daily Mail поделился фотографией, на которой изображено разрушенное лого кинокомпании 20th Century Fox.
Сюжет нового «Дэдпула» пока неизвестен. Ранее в сети появилась информация, что к роли Электры впервые за 20 лет вернётся Дженнифер Гарнер.
Также в фильме появятся Морена Баккарин, Сиори Куцуна, Мэттью Макфэдиен, Брианна Хильдебранд, Роб Делани, Лесли Аггамс, Каран Сони, Эмма Корин.
Премьера «Дэдпула-3» назначена на 3 мая 2024 года.