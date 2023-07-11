Кэмерон заявил, что готовит продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»

Примерные сроки производства неизвестны, также не ясна дата выхода фильма.

© Кадр из фильма

Первая часть картины увидела свет в 2019 году. В фильме рассказали о девушке-андроиде, которая была уничтожена.

Её смогли восстановить врачи. Действие ленты происходило в 2563 году. Фильм понравился зрителям и критикам, они не раз просили продолжение.