Джеймс Кэмерон заявил, что готовит продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»
Примерные сроки производства неизвестны, также не ясна дата выхода фильма.
Первая часть картины увидела свет в 2019 году. В фильме рассказали о девушке-андроиде, которая была уничтожена.
Её смогли восстановить врачи. Действие ленты происходило в 2563 году. Фильм понравился зрителям и критикам, они не раз просили продолжение.
Режиссёр Джеймс Кэмерон также отметил, что сейчас он продолжает работу над новыми частями «Аватара» в Веллингтоне и Лос-Анджелесе.