Режиссер Грета Гервиг приглашала в "Барби" Тимоти Шаламе и Сиршу Ронан
Американская актриса и режиссер Грета Гервиг рассказала, что в ее новом фильме — романтической комедии "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом - могли сыграть Тимоти Шаламе и Сирша Ронан. Об этом сообщает CinemaBlend.
Гервиг приглашала на небольшие камео обоих артистов, с которыми ранее работала над фильмами "Леди Берд" и "Маленькие женщины". Оба оказались заняты на других проектах.
"[У Ронан] должно было быть особенное камео. Особенное камео должно было быть и у Тимми. У обоих не получилось, и я так расстроилась. Но все равно очень их люблю", - сказала Гервиг.
На момент съемок "Барби" Шаламе снимался в "Вилли Вонке" Пола Кинга, а Ронан занялась продюсированием фильма "Выгон", где также сыграет главную роль.
Картина "Барби" расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби и ее возлюбленного Кена, которых за несоответствие кукольным идеалам выгоняют из сказочного Барбиленда в реальный мир.
Грета Гервиг признавалась, что на сценарий "Барби" повлияла пандемия коронавируса.